Motocross-WM MXGP

Vorschau: Die Motocross WM 2020 beginnt

Die Motocross-WM beginnt an diesem Wochenende in England mit Veränderungen in allen Klassen. Die Karten werden neu gemischt. Wer sind die Favoriten und wer könnte die Weltelite überraschen?

Mit viel Spannung wird am kommenden Wochenende der Auftakt der Motocross-WM in Matterley Basin (England) erwartet. Die Wetteraussichten sind der Jahreszeit entsprechend regnerisch bei Tageshöchsttemperaturen von 8 Grad.

Als Titelfavoriten gehen der amtierende Weltmeister Tim Gajser (Honda) und KTM-Haudegen Jeffrey Herlings an den Start. Gajser gewann die Vorsaisonrennen der offenen italienischen Meisterschaften überlegen. Die eigentliche Überraschung der italienischen Meisterschaften war allerdings Gajsers neuer HRC-Teamkollege, der erst 21-jährige Australier Mitchell Evans, der in diesem Jahr aus der MX2-Klasse aufsteigt. Nur ihm gelang es, Tim Gajser in Italien einen Sieg abzuluchsen.

Doch Vorsaisonrennen sind trotzdem nicht die WM. Ab sofort wird es Gajser noch mit ganz anderen Gegnern zu tun haben, die ihm einen Strich durch die Mission Titelverteidigung machen wollen. Antonio Cairoli ist heiß auf seinen 10. WM-Titel, womit er mit Stefan Everts gleichziehen würde. Er hat mit seinen 34 Jahren die meiste Erfahrung im Feld der Titelaspiranten, kann sich seine Kräfte einteilen und fährt mit einer Cleverness, die ihm bei einem möglicherweise bevorstehenden Schlammrennen in die Karten spielen könnte. Aber klar ist auch, dass dem Sizilianer die Zeit davonläuft. Vielleicht ist dieses Jahr seine letzte Chance.

Romain Febvre ist der aufgehende Stern am Kawasaki-Himmel. Er ließ sich bei den WM-Vorbereitungsrennen nicht wirklich in die Karten schauen. An den Anblick des Franzosen mit seiner neuen Startnummer 3 wird man sich erst noch gewöhnen müssen. Sein Teamkollege Clement Desalle will das Image des ewigen Zweiten endlich abschütteln. Ob es ihm dieses Jahr gelingt?

Glenn Coldenhoff avancierte Ende letzten Jahres zum Shootingstar. Der Niederländer holte in den letzten 4 Grand-Prix-Rennen erstaunliche 4 Laufsiege gegen Gajser und Herlings und schaffte das Kunststück, Gautier Paulin im letzten Rennen noch vom dritten WM-Rang zu verdrängen. Dieses Jahr ist er GasGas-Werksfahrer. Coldenhoff fährt also auf einer rot-weiss dekorierten KTM, was ihm einen zusätzlichen Motivationsschub geben könnte.

Wenn es nach Gautier Paulin ginge, wäre er schon vor Jahren Weltmeister geworden. Doch es kam anders. Zwar verkaufte er sich im Fahrerlager stets blendend, doch bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. bei den Nations, blieb er hinter den Erwartungen zurück. Schuldige waren stets schnell ausgemacht: Motorrad, Strecken, Wetter, Verletzungen und Vieles andere. Es ist anzunehmen, dass es dieses Jahr genau so weitergeht. Aus seinem Windschatten haben sich im neu aufgestellten Wilvo-Yamaha-Werksteam aber zwei junge Eidgenossen befreit: Jeremy Seewer und Arnaud Tonus.

Laufsiege holten im letzten Jahr Tim Gajser (16), Antonio Cairoli (7), Glenn Coldenhoff (4), Jeffrey Herlings (4), Romain Febvre (4) und, ja richtig, Max Anstie (1). Anstie wird nach seinem Wechsel in die USA nicht mehr in der WM antreten. In diesem Jahr kommt aber mit MX2-Weltmeister Jorge Prado ein weiterer Titelaspirant ins Spiel. Der Spanier wird nach seinem Oberschenkelbruch im Dezember zu Saisonbeginn zwar noch nicht topfit sein, aber er verfügt über einen technisch brillanten, spielerischen Fahrstil und wird im Laufe der Saison sein Potenzial unter Beweis stellen.

Aus deutscher Sicht wird das MXGP-Debüt von Henry Jacobi interessant werden. Er zeigte bei den Vorsaisonrennen in Italien gute Starts und auch in den Rennen einen Speed, die Top-10-Platzierungen als realistische Zielvorgabe realistisch erscheinen lassen. Für Tom Koch, der mit seiner Sarholz-KTM in Matterley Basin ebenfalls am Start stehen wird, geht es in erster Linie um das Erreichen der Punkteränge.

Es gibt in dieser Saison noch weitere interessante Neuigkeiten: Jacky Martens beendete letztes Jahr seine Zusammenarbeit mit Husqvarna und gründete mit 'JM Racing' ein eigenes Team. Mit Julien Lieber, Benoit Paturel und dem Russen Artem Guryev hat er gleich drei Piloten am Start. Der schweizer Valentin Guillod startet an der Seite von Jeremy van Horebeek im französischen Team 'Honda SR'. Van Horebeek schockierte letztes Jahr die Konkurrenz zum Saisonauftakt in Argentinien mit einem Podium.

Der 34-jährige belgische Routinier Kevin Strijbos bewegt in diesem Jahr die einzige Suzuki im Feld. Mit Thomas Covington steht wieder ein Amerikaner am WM-Startgatter. Der Russe Evgeny Bobryshev startet für das Team 'PAR Homes RFX Husqvarna'. In letzter Minute dockte der Weltmeister des Jahres 2014, Jordi Tixier bei Sarholz-KTM an. Er wird allerdings nur die europäischen WM-Runden bestreiten und sich ansonsten auf die ADAC MX Masters konzentrieren.

In der MX2-Klasse wird Thomas Kjer-Olsen versuchen, seine Titelchance zu nutzen. Doch er laboriert noch immer an einer Handverletzung. In Abwesenheit des in die MXGP aufgestiegenen Titelverteidigers Prado könnte das die Chance der anderen MX2-Stars werden: Tom Vialle (Red Bull KTM) demonstrierte schon letztes Jahr, dass er in der Weltspitze angekommen ist. Jago Geerts (Yamaha) zeigte sich bei den Vorsaisonrennen in guter Verfassung. Das Feld aufmischen könnte auch der amtierende niederländische EMX250 Champion Roan van de Moosdijk (Kawasaki). Aus deutscher Sicht wird der WM-Einstand der jungen DIGA GasGas Junior-Truppe mit Simon Längenfelder und Jeremy Sydow garantiert ein heißes Thema werden.

Gleichzeitig beginnt in Matterley Basin auch die Frauen WM mit gleich 5 deutschen Starterinnen. Larissa Papenmeier (Yamaha) tritt als WM-Dritte des Vorjahres gegen die favorisierte Neuseeländerin Courtney Duncan (Kawasaki) an. Mit Anne Borchers steht eine weitere Top-10-Kandidatin am Startgatter.

Die Rennen werden im kostenpflichtigen Livestream von mxgp-tv.com live übertragen und SPEEDWEEK.com berichtet wie immer zeitnah und ausführlich.

Zeitplan Motocross WM Matterley Basin:

Samstag, 29.2.2020:

14:40 - WMX Wertungslauf 1

15:25 - EMX 125 Wertungslauf 1

16:05 - MX2 Qualifikationsrennen

17:00 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 1.3.2020:

09:40 - Wertungslauf Lauf 2

11:25 - EMX 125 Wertungslauf 2

13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1

16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2