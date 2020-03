Offiziell: Deutschland- und Italien-Grand-Prix verschoben Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © Thoralf Abgarjan Der WM-Lauf im Talkessel wurde auf den 9. August verschoben

Was sich in den letzten Tagen bereits andeutete, wurde heute zur Gewissheit. Der Deutschland-Grand-Prix in Teutschenthal und der Italien-Grand-Prix in Maggiora wurden verschoben. Die WM geht frühestens im Juni weiter.

Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' gab soeben bekannt, dass die WM-Läufe in Italien/Maggiora (17. Mai) und Deutschland/Teutschenthal (24. Mai) wegen der sich in Europa und Deutschland weiter ausbreitenden Corona-Pandemie verschoben werden.

Der Maggiora-Termin wird auf den 5. Juli geschoben. Der Deutschland-Grand-Prix soll am 9. August stattfinden.

Nächster WM-Stopp ist nach dem Stand der Dinge der Russland-Grand-Prix am 7. Juni 2020 in Orlyonok.

Des Weiteren sagte 'Infront Moto Racing' die für April in Finnland geplante Snowcross-WM ab.

WM-Kalender (Stand: 18.3.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

05.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée