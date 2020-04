Offiziell: Keine Motocross-WM-Rennen im Juni

In Orlyonok, am Schwarzen Meer gelegen, soll die MXGP-WM nun im Juli fortgesetzt werden

Die Grand Prix von Orlyonok/Russland, Kegums/Lettland sowie Maggiora und Arco in Italien haben einen neuen Termin. Ob und wann die MotoGP-Asse in Saint-Jean d'Angély gastieren können, steht noch nicht fest.

Der Motorradweltverband FIM sowie MXGP-Serienpromoter Infront Moto Racing mussten angesichts der Coronavirus-Pandemie erwartungsgemäß weitere Änderungen am WM-Kalender vornehmen. Wie vom lokalen Promoter sowie dem russischen Motorradverband MFR angekündigt wird der Russland-GP in Orlyonok nicht am 7. Juni ausgetragen, stattdessen wandert der Grand Prix auf den 5. Juli. Deshalb wird der Italien-GP in Maggiora auf den 19. Juli verschoben.

Dazwischen findet am 12. Juli noch der Grand Prix in Kegums/Lettland statt (ursprünglich für den 14. Juni angesetzt). Der Trentino-GP in Arco, zunächst schon vom April in den Juli verschoben, steht nun am 4. Oktober im Kalender.

Vorläufig ohne Datum bleibt dagegen der Frankreich-GP in Saint-Jean d'Angély, nachdem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Montagabend verkündet hatte, dass im schwer vom Coronavirus getroffenen Land bis mindestens Mitte Juli nicht an öffentliche Veranstaltungen zu denken sei.

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 15.4.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

05.07.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

12.07.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

19.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

04.10.2020 - Italien, Arco/Pietramurata, EMX250, EMX2T

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Ohne Datum: Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée