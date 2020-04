Tim Gajser: So hoch schnellt sein Puls auf dem Bike

Honda veröffentlichte in der Corona-bedingten Zwangspause ein Video von einer Trainings-Session mit MXGP-Star Tim Gajser (23). Dazu verrät der Weltmeister von 2019 interessante Details.

Zahlreiche Rennfahrer zeigen während der Coronakrise auf ihren sozialen Netzwerken Auszüge aus ihrem Alltagsleben. Manchmal gibt es auch interessante Einblicke in das Training. Honda hat nun als einer der ersten großen Hersteller ein offizielles Trainingsvideo veröffentlicht. Hauptdarsteller in der Skype-Schaltung sind der slowenische MXGP-Weltmeister Tim Gajser und der italienische Honda-Team-Physio Filippo Camaschella.

Der 23-jährige Gajser, der für das Honda-Video seine Trainingsmatte auf der Terrasse seines Reihenhauses ausgerollt hatte, zeigte sich begeistert und voll engagiert: «Trainings ist im Moment das beste Mittel, um sich in der Krise ein wenig abzulenken.»

Gemeinsam mit Camaschella führte Gajser mehrere Übungen aus, die auch wunderbar für Laien oder Hobby-Sportler geeignet sind. «Ich trainiere zweimal täglich daheim in meinem Fitnessraum», erklärt Gajser, der nach den Grand Prix in Matterley Basin und Valkenswaard Rang 2 der MXGP-WM hinter dem Niederländer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) belegt.

Gajser verrät zu seinem Training: «Ich fahre Rad, laufe viel und absolviere auch Einheiten auf dem Rudergerät. Normalerweise sitze ich auch zweimal pro Woche auf dem Motorrad. Im vergangenen Winter bin ich im Training mit dem Motorrad auch mit einem Herzfrequenzzähler gefahren. Dabei lag der durchschnittliche Puls bei etwa 178. Der Spitzenwert lag bei 190 Schlägen. Aber ich denke, diese Werte sind bei jedem Menschen verschieden. Es ist eine nützliche Information, aber man kann es nicht wirklich mit anderen Menschen vergleichen.»

Gajser, der in der Nähe seines Elternhauses in Pecke auf einer Lichtung in unbewohntem Gebiet über einen privaten MX-Parcours verfügt, bekennt: «In der frühen Phase der Corona-Pandemie habe ich noch versucht, einmal pro Woche mit dem Motorrad zu trainieren. Jetzt ist das aufgrund all der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr möglich.»