Deutschland GP: Termin im August wackelt

Großveranstaltungen bleiben in Deutschland wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August untersagt. Davon wäre auch der Deutschland-Grand-Prix betroffen. Über Sportveranstaltungen soll erst Ende April entschieden werden.

Nach aktuellem WM-Terminkalender von FIM und Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' soll am 9. August im Talkessel von Teutschenthal im Bundesland Sachsen-Anhalt der Deutschland-Grand-Prix ausgetragen werden.

Die Ministerpräsidenten der Länder haben am heutigen Mittwoch (5. April) gemeinsam mit der Bundesregierung beschlossen, dass wegen der Corona-Pandemie sämtliche Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt bleiben. «Bis zum 31. August haben wir weder Medikament noch Impfstoff», erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute in Berlin.

Namentlich vom Verbot betroffen sind größere Konzerte, Schützen- und Volksfeste sowie Kirmes-Veranstaltungen. Diese Einschränkung sorge für dringend notwendige Klarheit für Veranstalter, darunter viele Vereine, hieß es in der Erklärung. Konkrete Regelungen zur Größe der Veranstaltungen sollen allerdings durch die Länder erfolgen.

Eine klare Entscheidung für Sportgroßveranstaltungen wie den Motocross-Grand-Prix, wurde bisher noch nicht getroffen. «Wir haben uns entschieden, erst im nächsten Schritt über Lockerungen im Sport zu diskutieren», so Söder. Die nächste Schaltkonferenz mit den Regierungschefs der Länder soll am 30. April stattfinden.

Das Bundesland Sachsen-Anhalt ist eine der weniger stark von Coronavirus-Infektionen betroffenen Regionen Deutschlands. Es war das letzte Bundesland, in dem Infektionen bekannt wurden und gleichzeitig wurde hier frühzeitig gehandelt. Halle an der Saale, die nächste Großstadt in der Umgebung des Talkessels, war am 12. März die erste Großstadt Deutschlands, die Schulen schließen ließ. Im gesamten Bundesland gibt es (Stand 15.4.) 1.246 bestätigte Infektionen und 29 Todesfälle an Covid-19.

Die Organisatoren des MSC Teutschenthal gehen auch in diesem Jahr von mehreren Zehntausend Zuschauern im Talkessel aus. Sie werden in den kommenden Tagen mit den verantwortlichen Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt klären, ob es noch eine realistische eine Chance zur Durchführung der Motocross-WM am 8. und 9. August gibt.