Auch ADAC MX Masters-Termine fraglich

Selbst die Veranstaltung auf dem legendären Waldkurs in Bielstein steht zur Disposition

Die Rennen der ADAC MX Masters sollten im Juli beginnen. Nach den gestern verabschiedeten Neuregelungen und dem Verbot von Großveranstaltungen stehen die ersten vier Rennen auf der Kippe.

Nach den Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder sind Großveranstaltungen in Deutschland bis 31. August untersagt. Davon ist auch die ADAC MX Masters Serie betroffen, die nach letzten Terminkorrekturen bereits am 12. Juli in Holzgerlingen beginnen sollte.

Die geplanten Termine in Tensfeld (19. Juli), Mölln (26. Juli) und Bielstein (30. August) stehen damit auf der Kippe. Eine offizielle Mitteilung des ADAC liegt derzeit noch nicht vor. Die ADAC MX Masters gelten nach der WM als die hochkarätigste internationale Meisterschaft in Europa. Die Rennen gelten als Zuschauermagnet. Bei den Rennen sind zehntausende Besucher an den Rennstrecken.

Der derzeit noch aktuelle Kalender der ADAC MX Masters dürfte damit bereits Makulatur sein:

Kalender ADAC MX Masters 2020 (Stand 1.4.2020)

12.07.2020 - Holzgerlingen

19.07.2020 - Tensfeld

26.07.2020 - Mölln

30.08.2020 - Bielstein

06.09.2020 - Drehna

13.09.2020 - Gaildorf

TBA - Möggers (AT)