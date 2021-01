Henry Jacobi (Honda): Training in Frankreich

Der deutsche MXGP-Fahrer Henry Jacobi (24) übt mit seinem neuen JM Honda Racing Team erstmals außerhalb des Benelux-Raumes. Teamchef Jacky Martens zur weiteren Planung.

Seit Ende November ist Henry Jacobi in der Truppe von JM Honda Racing für die Motocross-Königsklasse MXGP unter Vertrag. Der Thüringer hat dort keinen geringeren als Cross-Ikone Jacky Martens (57) als Teamchef.

Jacobi hat auf der Honda 450F bereits einige Sessions auf der privaten Piste von Martens in Belgien absolviert und ist das neue Bike auch schon auf weichem Geläuf in den Niederlanden gefahren. Dieses Wochenende ist die Truppe mit Jacobi und dessen italienischen Teamkollegen Michele Cervellin nach Frankreich aufgebrochen.



Dort stehen zwei komplette Trainingstage für die neuformierte Truppe auf dem Programm. «Wir gehen es jetzt eher locker an. Wir machen gewissermaßen Motocross-Ferien. Man muss sich das Jahr sehr gut einteilen, das haben wir 2020 gesehen», erklärte Martens.

Der 500er-Weltmeister von 1993 denkt bereits weiter: «Ich glaube, es wird mit der WM wohl erst im Mai losgehen und dann wie 2020 wieder ein langes Jahr, bis hinein in den November. Ein Fahrer kann über so einen langen Zeitraum nicht durchgehend fit und in Hochform sein, viele Fahrer vergessen das einfach.»



Auch die weitere Planung in der Saisonvorbereitung ist bei der JM-Mannschaft aufgrund der Covid-Situation noch nicht fixiert. Martens: «Wir hätten zur Vorbereitung Starts in Lacapelle in Frankreich und in Hawkstone Park geplant, aber das fällt jetzt aus. Momentan trainieren wir auch nur zweimal pro Woche mit dem Motorrad.»