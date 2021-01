Colt Nichols (Yamaha) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Colt Nichols (Yamaha) das Rennen von Indianapolis-1. Jett Lawrence (Honda) und Christian Craig (Yamaha) kollidierten in der letzten Runde und fielen zurück.

4. Lauf zur US Lites Ostküstenmeisterschaft In Indianapolis: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Tabellenführer Colt Nichols (Yamaha) das Finale vor Michael Mosiman (GASGAS) und Jo Shimoda (Kawasaki). Die beiden Platzierten profitierten von einer Kollision zwischen Lawrence und Craig.

Hunter Lawrence (Honda) verschaltete sich auf der Startgeraden, musste sich vom Mittelfeld aus vorarbeiten, touchierte einen Gegner und fiel erneut zurück. Er holte auf und attackierte in der letzten Runde Christian Craig (Yamaha), der aber aus einer Linkskurve getragen wurde und Lawrence von der Strecke drückte. Beide Fahrer fielen auf die Plätze 4 und 5 zurück.

In der Meisterschaft konnte sich Nichols nun 8 Punkte von seinem Teamkollegen Craig absetzen.

Der Franzose Thomas Do (KTM) erreichte auf P7 sein bestes Saisonergebnis.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft in Indianapolis erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Colt Nichols gewinnt den Start vor Christian Craig und Michael Mosiman. Jett Lawrence verschaltet sich auf der Startgeraden und rangiert nur im Mittelfeld.



Noch 14 Min:

Nichols führt mit 1,7 Sekunden Vorsprung vor Craig, Mosiman, Shimoda, Oldenburg und Do.



Noch 12 Min:

Lawrence touchiert einen Vordermann am 'wall jump', strauchelt und fällt auf P8 zurück.



Noch 10 Min:

Nichols hat sich an der Spitze 2,7 Sekunden abgesetzt.



Noch 8 Min:

Lawrence ist auf P6 nach vorne gefahren.



Noch 7 Min:

Lawrence fährt wie entfesselt und hat P5 erreicht.



Noch 5 Min:

Nichols hat sich an der Spitze mit 4,5 Sekunden abgesetzt.



Noch 2 Min:

Lawrence nutzt die Gunst der Stunde der Überrundungen und geht sowohl an Shimoda als auch an Mosiman vorbei auf P3.



Noch 2 Runden:

Lawrence hat nun Craig auf P2 vor sich.



Letzte Runde:

Nichols gewinnt das Rennen. Lawrence greift Craig an, beide kollidieren und müssen die Strecke verlassen. Craig stürzt, Lawrence kann weiterfahren und erreicht das Ziel auf Platz 4. Craig fällt auf P5 zurück. Thomas Do kommt auf P7 ins Ziel.

Ergebnis 250SX East Finale Indianapolis-1:



1. Colt Nichols (USA), Yamaha

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Christian Craig (USA), Yamaha

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

7. Thomas Do (FRA), KTM

8. John Short (USA), Suzuki

9. Joshua Osby (USA), Honda

10. Grant Harlan (USA), Honda

...

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

DNS: Max Vohland (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 4:

1. Colt Nichols, 96

2. Christian Craig, 88, (-8)

3. Jet Lawrence, 83, (-13)

4. Jo Shimoda, 77, (-19)

5. Michael Mosiman, 76, (-20)

6. Josh Osby, 56, (-40)

...

9. Thomas Do, 47, (-49)

10. Max Vohland, 46, (-50)