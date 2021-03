Mantova: Liveübertragung und Livetiming

Zum dritten Vorsaisonrennen des Jahres in Mantova werden wieder einige WM-Protagonisten erwartet. Die Rennen können im kostenpflichtigen Stream live über Facebook verfolgt werden.

Am Sonntag, 14. März 2021, findet auf der WM-Strecke in Mantova der dritte und zugleich letzte Lauf der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften statt. In der MX1-Klasse hat sich Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado angekündigt. Prado hatte den Saisonauftakt in Riola Sardo klar gewonnen. Antonio Cairoli hat seine Pläne geändert und wird nicht in Mantova starten. Auch der in der Meisterschaft führende Glenn Coldenhoff (Yamaha) wird nicht starten. Jeremy van Horebeek wird erneut mit der neu entwickelten Beta am Start stehen und Kosak-KTM-Pilot Tom Koch, der letzte Woche eine gute Leistung ablieferte, wird ebenfalls in Mantova starten.

In der MX2-Klasse wird der in der Meisterschaft führende Nicholas Lapucci auf der Zweitakt-Fantic auf Titeljagd gehen. Sein deutscher Teamkollege Maximilian Spies rangiert in der Meisterschaft auf Rang 9 und wird versuchen, auch in Mantova in die Top-10 zu fahren. Die Fantic-Truppe hat mit Hakon Osterhagen auch die 125er Klasse überlegen im Griff.

Ab 13:10 Uhr können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream Englisch (5,49 €)

Zeitplan, Sonntag, 14. März 2021:

11:25 Uhr: 125ccm Lauf 1 (20 Min + 2 Runden)

13:30 Uhr: MX2 (25 Min. + 2 Runden)

14:25 Uhr: MX1 (25 Min. + 2 Runden)

15:10 Uhr: 125ccm Lauf 2 (20 Min + 2 Runden)

16:00 Uhr: Superfinale (25 Min. + 2 Runden)