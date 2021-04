Tim Gajser (Honda): «Kann es kaum erwarten»

MXGP-Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) bereitet sich auf den Start der Motocross-WM im russischen Orlyonok vor und hofft auf Zuschauer an der Strecke. Er will sein Fitnesslevel kontinuierlich aufbauen.

«Ich kann es kaum erwarten, bis wir endlich wieder Rennen fahren», erklärte Tim Gajser, der letzte Woche in Maggiora ein Saisonvorbereitungsrennen bestritt und souverän gewann. «Die letzte Saison endete erst im November und wir hatten eine lange Pause. Ich fühle mich fit, gesund und bereit für den ersten Grand-Prix. Der Winter war gut und ich habe es geschafft, meine Batterien wieder aufzuladen. Die neue Honda CRF450RW wurde weiter verbessert und ich freue mich darauf, endlich auch die Ergebnisse unserer Arbeit auf den Strecken zeigen zu können.»

Eine Titelverteidigung ist immer schwieriger, denn ein Titelträger kann seine Leistung entweder wiederholen oder sich verschlechtern. «Als Weltmeister ist natürlich mein erstes Ziel, den Titel zu verteidigen. Ich versuche, immer besser zu werden und meine Schwächen in Stärken umzuwandeln. Vor dem ersten Grand-Prix in Russland werde ich mein Training schrittweise verstärken, damit ich für dieses Rennen bereit bin. Aber ich weiß auch, dass es eine lange Saison werden wird und ich nicht zu früh das Maximum meiner Fitness erreichen will.»

Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' strebt in diesem Jahr WM-Läufe mit Zuschauerpräsenz an. Darauf hofft auch Gajser. «Ich möchte einfach nur Rennen fahren, alle meine Fans wiedersehen und ihnen persönlich für ihre Unterstützung danken. Ich vermisse die Autogrammstunden und Selfies und hoffe, dass die Fans mich in dieser Saison wieder vom Streckenrand aus anfeuern können.»