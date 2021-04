Maggiora Park: Starkes Feld beim Re-Start

Die Saisonvorbereitung geht in Maggiora weiter

Die klassische Motocross-Piste von Maggiora ist am morgigen Sonntag (11. April) Schauplatz des ersten Rennens zur italienischen Prestige-Serie mit einigen Top-Stars wie Tim Gajser.

Der Maggiora Park öffnet am Sonntag seine Pforten für die erste Station zur italienischen Prestige-Meisterschaft. Das herrliche Gelände von Unternehmer Stefano Avandero in der Nähe von Novara wurde vor einigen Jahren toll adaptiert und war 2016 zuletzt Schauplatz eines Grand Prix-Events.

Bei der «Just 1 Campionato Italiano Prestige» handelt sich um eine Serie, die teils für Profis und Hobby-Fahrer mit verschiedenen Klassen offen ist. Auch Fahrer wie Ex-Weltmeister David Philippaerts nahmen 2020 an den Rennen in der Prestige-Kategorie teil, genauso wie zum Beispiel die Asse Nicholas Lapucci oder Simone Furlotti.

Top-Star ist diesmal MXGP-Weltmeister Tim Gajser (24) auf der HRC-Werks-Honda. Nicht am Start ist sein Teamkollege, der Australier Mitch Evans. Spannend wird jedoch, wie sich Jeremy van Horebeek (31) mit der 450-ccm-Werks-Beta beim ersten offiziellen Einsatz auf einer klassischen Erdpiste schlagen wird. Im Sand auf Strecken wie in Mantua und Riola Sardo zeigte der Belgier bereits einen starken Speed.

Ebenfalls am Start auf der spektakulären Berg- und Talbahn ist Alessandro Lupino (30). Der beste Kumpel von Tony Cairoli ist für 2021 in die MRT-KTM-Truppe gewechselt und fühlt sich sehr wohl auf der 450er-KTM. Dazu kommt auch der schnelle Schwede Alvin Ostlund, der altersbedingt in die MXGP-Klasse aufsteigen musste.

In Maggiora war am Freitag MotoGP-Star Andrea Dovizioso (35) mit seiner 250er-Yamaha beim Trainieren. Bei seinem Treffen mit Gajser tauschten die beiden Superstars Goodies aus. Gajser schenkte Dovi ein signiertes Rennshirt, Dovizioso übergab dem Slowenen ein paar signierte Rennhandschuhe.

Den selben Souvenirtausch gab es auch zwischen «Dovi und Gautier Paulin (31). Diese Fahrer waren schon am Freitag zum Opening auf der Piste. Mit Paulin jagte Dovi auch gemeinsam um die Piste.