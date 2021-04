KTM: Jorge Prado fordert Herlings und Cairoli heraus

Jorge Prado will 2021 seinen ersten MXGP-Titel einfahren

In seiner zweiten MXGP-Saison fühlt sich Jorge Prado bereit, um den Titelgewinn ins Visier zu nehmen. Dafür muss er auch seine Red Bull KTM-Teamkollege Jeffrey Herlings und Tony Cairoli schlagen.

Seine zweite MXGP-Saison mit Red Bull KTM nimmt Jorge Prado in körperlicher Bestform in Angriff. Der Spanier ist erst 20 Jahre alt, hat mit der KTM 450 SX-F aber bereits als Rookie drei Grand-Prix-Siege eingefahren und ist damit der fünft erfolgreichste Pilot der Kategorie der letzten fünf Jahre.

Der zweifache MX2-Weltmeister erzielte im vergangenen Jahr in seinen letzten acht Teilnahmen sieben Podiumsergebnisse und kämpfte überraschend um den Titel mit, obwohl er im Winter sich wegen eines gebrochenen Oberschenkels und Schlüsselbeinbruch kaum auf seine erste MXGP-Saison vorbereiten konnte. Ein positiver Covid-19-Test in Belgien sorgte dafür, dass der KTM-Pilot die letzten vier Events verpasste. Die Saison beendete er deshalb als WM-Sechster.

Für die MXGP 2021 glaubt Prado, dass er mit mehr Erfahrung einer der Hauptakteure sein kann.

«Jedes Jahr gibt es immer Fragen darüber, wer gut sein wird, aber am Ende sind es immer die gleichen Leute an der Spitze», sagte der KTM-Pilot. «Ich denke, ich gehöre auch in diese Gruppe. Nicht weil andere es sagen, sondern wenn ich auf die Ergebnisse schaue. Ich bin nicht der Typ, der sich damit motiviert. Wenn ich mir aber die Ergebnisse des letzten Jahres ansehe, muss ich einfach feststellen, dass ich dieses Jahr wieder um diese Positionen kämpfen kann und ich muss bereit sein. Mein Ziel ist der Titel und das war's.»

Red Bull KTM befindet sich in einer Luxussituation. Zusammen mit Tony Cairoli und Jeffrey Herlings haben seine drei MXGP-Piloten 15 Weltmeisterschaften gewonnen.