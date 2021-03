Neuer Kalender: WM-Beginn erst Mitte Juni

FIM und Serienvermarkter haben heute eine neue Version des WM-Kalenders veröffentlicht. Für den Deutschland-GP im Talkessel ändert sich nichts, dieser bleibt am 3. Oktober im Kalender, dem Feiertag der Deutschen Einheit.

Die WM soll nach den heute aktualisierten Plänen von Serienpromoter 'Infront Moto Racing' und FIM am 13. Juni an der Schwarzmeerküste Russlands in Orlyonok beginnen und erst Anfang Dezember in Indonesien enden.

Ersatzlos gestrichen wurde der China-Grand-Prix und der zweite Russland-Grand-Prix, MXGP of Igora Drive in St. Petersburg. Der Frankreich-Grand-Prix in Saint-Jean d'Angély wurde bereits Mitte März abgesagt, im aktuellen Kalender steht aber am ursprünglichen termin, 10. Oktober, weiterhin ein Frankreich-Grand-Prix ohne Ortsangabe.

Neu in den Kalender aufgenommen wurden die Veranstaltungen in Matterley Basin am 27. Juni und Riola Sardo am 19. September. Noch nicht bekanntgegeben wurde der Veranstaltungsort in Argentinien am 1. November.

Das WM-Finale soll nach dem aktuellen Kalender in Indonesien stattfinden, diesmal auf der Insel Bali.

Der Termin für das Motocross der Nationen bleibt am 26. September, der Schauplatz wird aber von Imola nach Mantua verlegt.

Termine Motocross-WM 2021, Stand 31.3.2021

13. Juni - MXGP of Russia, Orlyonok

27. Juni - MXGP of Great Britain, Matterley Basin, EMX125, 250

04. Juli - MXGP of Italy, Maggiora, EMX125, EMX OPEN

11. Juli - MXGP of Latvia, Kegums, EMX250, EMX OPEN

18. Juli - MXGP of Netherlands, Oss, EMX250, EMX OPEN

25. Juli - MXGP of Czech Republic, Loket, WMX, OPEN, EMX2t

01. August - MXGP of Flanders, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

15. August - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August - MXGP of Finland, Iitti-Kymi-Ring, EMX250, EMX125

05. September - MXGP of Turkey, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September - MXGP Of Sardegna, Riola Sardo, EMX65, EMX85

03. Oktober - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober - MXGP of France, tba, EMX250, EMX125

17. Oktober - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX125

24. Oktober - MXGP of Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober - MXGP of Trentino, Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - MXGP Of Asia, Borobudur (Indonesien)

05. Dezember - MXGP Of Indonesia, Bali

Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup