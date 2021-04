Yamaha-Star Jeremy Seewer: Fünf Vize-Titel sind genug

Die Motocross-WM MXGP 2021 ist bereits die vierte Saison von Jeremy Seewer mit Yamaha und seine dritte als Werkspilot. Der Schweizer hat sich dafür einiges vorgenommen.

Seit Romain Febvre 2015 konnte Yamaha die MXGP nicht mehr gewinnen, Honda-Aushängeschild Tim Gajser (2016, 2019, 2020) sowie die KTM-Stars Tony Cairoli (2017) und Jeffrey Herlings (2018) räumten die Titel ab. Für Yamaha sorgte Jeremy Seewer zuletzt mit zwei Vize-Titel in Folge für Lichtblicke.

Der Schweizer wechselte nach dem Suzuki-Rückzug aus der Motocross-WM nach der Saison 2017 zu Yamaha. Seit 2019 fährt der 26-Jährige für das offizielle Werksteam. Seewer hat noch keinen internationalen Titel gewonnen, fuhr aber immer an der Spitze mit, was fünf Vizemeisterschaften eindrucksvoll belegen.



«Ich bin fünf Mal WM-Zweiter Welt geworden – zwei Mal in der MX2-WM, zwei Mal in MXGP und einmal bei den Junioren», zählte der Bülacher im Rahmen der Teampräsentation auf. «Das ist keine schlechte Statistik, aber natürlich möchte ich lieber gewinnen. Und ja, ich denke ich kann das schaffen!»

Auch die Saison 2021 hat wegen der Corona-Pandemie nicht das gewohnte Format. Der aktuelle Kalender sieht 19 Events vor, davon drei Veranstaltungen in Übersee. Seewer nimmt es wie es kommt.



«Normalerweise fahren wir in 19 verschiedenen Ländern und auf verschiedensten Strecken: Im Sand oder Hartboden, bei Hitze oder Kälter, im Winter und Sommer. Es ist alles offen», meinte Seewer. «Er braucht viel, sehr viel. Und auch in der Werkstatt wird harte Arbeit von allen gefordert sein.»

Teamkollege von Seewer ist der routinierte Niederländer Glenn Coldenhoff sowie Rookie Ben Watson. In der MX2 bringt Yamaha mit Jago Geerts, Maxime Renaux und Thibault Benistant ebenfalls drei Piloten an den Start.



Saisonauftakt der Motocross-WM ist Stand 28. April am 13. Juni in Orlyonok/Russland vorgesehen.