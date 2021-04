Tony Cairoli entscheidet 2021 über seinen Rücktritt

Tony Cairoli will nach 2021 vielleicht eine weitere MXGP-Saison dranhängen

Eigentlich sollte die Motocross-WM MXGP 2021 die Abschiedstournee von Tony Cairoli werden. Nun lässt der Red Bull KTM-Star offen, ob und wie es danach weitergeht.

Neun Motocross-Weltmeisterschaften hat Tony Cairoli in seiner langen Karriere gewonnen. Zwischen dem Gewinn der MX2-WM 2005 und seinem letzten Titel in der MXGP 2017 liegen beeindruckende zwölf Jahre. Und auch mit 35 Jahren fährt der Sizilianer noch immer auf hohem Niveau, oftmals jedoch von Verletzungen eingebremst.

Der Red Bull KTM-Pilot holte 2020 drei GP-Siege und stand in achtzehn Rennen sieben Mal auf dem Podium. Beim Saisonfinale in Arco di Trento holte er den dritten WM-Rang. Und das erreichte er in seiner 17. WM-Saison (!) trotz eines verletzten linken Knies.

Nach einer korrigierenden Operation im Dezember 2020 möchte Cairoli in der diesjährigen Saison feststellen, wie gut sich das Gelenk erholt hat und wie wettbewerbsfähig er sein wird. Erst dann entscheidet er, ob seine Startnummer 222 auch 2022 zu sehen sein wird.

«Ich möchte herausfinden, ob ich mich noch verbessern kann – aber ich weiß, dass mein Leistungsniveau wahrscheinlich nicht steigen wird», gab der Italiener zu. «Viel hängt vom Zustand meines Knies ab. Deshalb weiß ich momentan nicht, wo ich derzeit stehe, weil ich wegen dieser Verletzung immer noch nicht wirklich pushen kann.»

«Letztes Jahr war sehr schwierig für mich, aber ich denke, wenn mein Knie für 2021 etwas besser in Form sein kann, sollte ich in der Lage sein, um die Meisterschaft zu kämpfen», ergänzte die Kämpfernatur. «Das ist mein Ziel und wie es nächste Saison weitergeht, hängt davon ab, wie ich mich fühle.»

Cairoli hatte im vergangenen Sommer seinen Vertrag mit Red Bull KTM und dem De Carli-Team verlängert, für das er bereits seit 2004 fährt. Das Team bereitet sich jüngst durch die Verpflichtung des vielversprechenden italienischen Talents Mattia Guadagnini (MX2) auf die Zeit nach Cairoli vor.

Die neun WM-Titelgewinne von Tony Cairoli

MX2

2005: Yamaha

2007: Yamaha



MX1

2009: Yamaha

2010: KTM

2011: KTM

2012: KTM

2013: KTM



MXGP

2014: KTM

2017: KTM