Jeffrey Herlings (KTM/P2): «Nicht mein Lieblingskurs»

Das erste WM-Rennen nach seinem Unfall im September 2020 verlief für Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings auf Gesamtrang 2 zufriedenstellend. Der Kurs von Orlyonok gehört nicht zu seinen Favoriten.

Wie stark KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings bei seinem Comeback in die WM wirklich ist, ließ sich nach seinem verheerenden Crash in Faenza 2 Anfang September letzten Jahres schwer vorhersagen: Zur Erinnerung: Der Niederländer stürzte im freien Training und brach sich infolge einer schweren Wirbelsäulenkompression die Wirbel C1 (Atlas), C6 und den Brustwirbel T3. Herlings, der bereits 30 Minuten lang Lähmungserscheinungen hatte, entging damals einer Querschnittslähmung nur um Haaresbreite. Seitdem ist er keinen WM-Lauf mehr gefahren.

Prognosen wollte 'The Bullet' für diese Saison nicht abgeben, aber er ließ immer wieder durchblicken, dass er einen Strategiewechsel plant: Nicht um jeden Preis bei jedem Rennen gewinnen, sondern das große Bild im Auge behalten. Das war letztes Wochenende in Orlyonok deutlich zu spüren.

Mit einem 4-2-Ergebnis stand Herlings am Ende auf dem zweiten Podiumsrang hinter Tim Gajser (Honda). «Natürlich sind das für uns keine Traumergebnisse», erklärt er. «Trotzdem bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Ich habe es auf einer Strecke, die ich nicht besonders mag, immerhin aufs Podium geschafft. Im zweiten Lauf habe ich den 'holeshot' gewonnen, bin dann aber weggerutscht und am Ende Zweiter geworden. Das Wochenende war nicht so schlecht. Hoffentlich wird es von nun an besser. Ich freue mich schon auf Matterley Basin. Diese Strecke liegt mir besser, weil sie viel griffiger ist und unterschiedliche Linien hat.»

Ergebnis Orlyonok, WM-Runde 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-6

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 5-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Jorge Prado (E), KTM, 25, 9-8

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 28-3

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 11-11

10. Antonio Cairoli (I), KTM, 20, 3-25

WM-Stand nach Runde 1:

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 47

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 38, (-9)

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 38, (-9)

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 35, (-12)

5. Mitchell Evans (AUS), Honda, 34, (-13)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 32, (-15)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 32, (-15)

8. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 30, (-17)

9. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 23, (-24)

10. Jorge Prado (ESP), KTM, 21, (-26)