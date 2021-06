Kevin Brumann (Yamaha): Crash und erste WM-Punkte

Bei seinem WM-Debüt im russischen Orlyonok konnte der Schweizer Kevin Brumann (Yamaha) seine ersten WM-Punkte einfahren. Im ersten Lauf wurde er abgeräumt und musste ohne Bremse aufgeben.

Wie man sich richtig auf einen WM-Lauf vorbereitet, hat Kevin Brumann (Yamaha) bei seinem Lehrmeister Max Nagl gelernt. Dass der 17-Jährige Schweizer schon bei seinem ersten Grand-Prix WM-Punkte holt, war dann aber doch eine Überraschung.

Dabei begann der Tag in Orlyonok für Brumann nicht optimal: Er qualifizierte sich mit 4,8 Sekunden Rückstand zu Polesetter Mathys Boisramé auf Platz 24. Wie man seine Konzentration in eine einzige schnelle Qualifikationsrunde legt, braucht Erfahrung, die der Schweizer noch nicht haben kann.

Startplatz 24 war jedenfalls keine gute Ausgangsposition am Startgatter und entsprechend verhalten ging er in den ersten Lauf, fand danach aber seinen Rhythmus und kämpfte sich von der letzten Position auf Platz 23 nach vorne. Die Punkteränge schienen in Reichweite zu sein, als er in Runde 7 in einer Rhythmussektion von einem Kontrahenten abgeräumt wurde. Bei diesem Sturz beschädigte er sich die Bremse und musste frustriert aufgeben.

Im zweiten Lauf kam der Schweizer auf Rang 22 aus der Startkurve, fand danach aber schnell seinen Rhythmus und vor allem gute Linien. Trotz der großen Hitze und der sehr ausgefahrenen Strecke zeigte sich 'Brumi' kämpferisch, konnte Plätze gutmachen und in den letzten Runden sogar noch einen Endspurt einlegen. Mit Rang 18 holte er seine ersten 3 WM-Punkte.

In der MX2-WM rangiert Brumann nach dem ersten Lauf auf Platz 21.