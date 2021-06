Jeremy van Horebeek: Mit Beta in die Top-10

Jeremy van Horebeek in Orlyonok

Mit zwei 11. Plätzen rangiert Jeremy van Horebeek nach seinem ersten WM-Einsatz für Beta in Orlyonok auf Tabellenrang 9, obwohl der Belgier nach beiden Starts in Karambolagen verwickelt war.

«Wenn man bedenkt, dass wir vor 7 Monaten noch kein richtiges Motorrad hatten, ist das Ergebnis nicht so schlecht», kommentierte Jeremy van Horebeek seinen ersten Einsatz auf der Beta. Bei seinem ersten WM-Einsatz für Beta schaffte es der Belgier auf Anhieb in die Top-10.

Den reinen Speed erreicht er mit seinem neuen Bike noch nicht, das zeigten die Trainings-Sessions, die der Belgier nur auf Rang 18 beendete. Daraus resultierten schlechte Startplätze und prompt wurde er in beiden Läufen in Startrangeleien verwickelt. In beiden Läufen befand er sich zu Rennbeginn im Bereich der Top-15 und arbeitete sich mit der neu entwickelten Beta 450 RX jeweils auf Platz 11 nach vorne.

«Insgesamt bin ich sehr zufrieden, aber mit ein paar Passagen haderte ich noch», gab der Belgier zu Protokoll. «Das Team hat ganze Arbeit geleistet und das Ergebnis zeigt, dass wir auf gutem Wege sind.»

Ergebnis Orlyonok MXGP:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-6

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 5-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Jorge Prado (E), KTM, 25, 9-8

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 28-3

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 11-11

10. Antonio Cairoli (I), KTM, 20, 3-25