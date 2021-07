Vorschau und Zeitplan: WM und EMX in Oss (NL)

Die Motocross-WM geht im niederländischen Oss in ihre vierte Runde. Sandkönig Jeffrey Herlings (KTM) wird bei seinem Heim-Grand-Prix von starken Gegnern gefordert: Tim Gajser (Honda) und Glenn Coldenhoff (Yamaha).

Die Wetterprognosen für das bevorstehende Grand-Prix-Wochenende im niederländischen Oss sind nach den Unwettern der letzten Tagen bei Tageshöchsttemperaturen von 26 Grad und Sonnenschein gut.

Nach Angaben der Organisatoren ist die Veranstaltung für Zuschauer, die im Besitz eines Corona-Tickets (QR-Code) sind, zugelassen. Sogar das Fahrerlager ist geöffnet. Nur während der Rennen bleibt das Paddock für die Öffentlichkeit geschlossen. Auch gastronomische Einrichtungen und Toiletten sind geöffnet. Der Veranstalter verweist auch auf aktuelle Informationen für Besucher auf ihrer Website.

In der MX2-WM hat nach dem letzten Rennen in Maggiora der italienische Red Bull KTM Werksfahrer Mattia Guadagnini das 'redplate' des WM-Führenden übernommen. Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) wird nach seiner Trainingsverletzung den dritten Grand-Prix in Folge verpassen. Bei dem Franzosen wurde ein kleiner Bruch im Handgelenk diagnostiziert. Mit seiner Rückkehr rechnet das Team in WM-Runde 5 in Loket/Tschechien.

Mit GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, WZ-Racing-KTM-Pilot Lion Florian, Marnique Appelt (Raths Motorsport KTM), Noah Ludwig (Becker Racing KTM) und Paul Haberland (KMP Honda Racing) stehen in Maggiora erneut 5 deutsche Fahrer am Startgatter eines MX2-WM-Laufs. Längenfelder rangiert nach 3 absolvierten WM-Runden auf Rang 8 in der WM-Tabelle.

MX2-WM-Stand nach Runde 3:



1. Mattia Guadagnini (I), KTM, 113

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 111, (-2)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 108, (-5)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 105, (-8)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 99, (-14)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 80, (-33)

7. René Hofer (A), KTM, 79, (-34)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 70, (-43)

9. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 67, (-46)

11. Tom Vialle (F), KTM, 50, (-63)

...

20. Lion Florian (D), KTM, 13, (-100)

...

25. Michael Sandner (A), KTM, 8, (-105)

In der MXGP Premiumklasse konnte Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) beim letzten Rennen In Maggiora das 'redplate' des WM-Führenden knapp verteidigen. Der Slowene bringt einen Vorsprung von 6 Punkten vor Jeffrey Herlings (KTM) mit nach Oss. Herlings, der als bester Sandfahrer der Welt gilt, wird allerdings bei seinem Heim-Grand-Prix von Gajser gefordert werden, denn der Slowene hat schon seit dem letzten Jahr seinen Fokus auf das Sandtraining gelegt und konnte Herlings letztes Jahr im ersten Lauf von Valkenswaard unter sandigen Streckenbedingungen besiegen.

In Oss dürfte auch Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff eine Rolle spielen. Für ihn ist das Rennen nicht nur ein normaler Heim-Grand-Prix, sondern er hat auf diesem Kurs auch einen klaren Heimvorteil. 'The Hoff' wohnt in unmittelbarer Nähe der Strecke und trainiert dort regelmäßig. Seine Vorstellungen flossen direkt in das Streckendesign ein. Coldenhoff kennt also die Strecke wie kein anderer, während Gajser noch nie in Oss gefahren ist.

Die deutschen Fans hoffen, dass Henry Jacobi (Honda) nach seiner brillanten Vorstellung im zweiten Lauf von Maggiora nun mit gestärktem Selbstvertrauen antritt. Die anderen deutschen WM-Gelegenheitsstarter werden übrigens am Wochenende im schleswig-holsteinischen Tensfeld beim 2. Lauf der ADAC MX Masters starten.

MXGP-WM-Stand nach Runde 3:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 124

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 118, (-6)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 107, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 105, (-19)

5. Jorge Prado (E), KTM, 97, (-27)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 86, (-38)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 82, (-42)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 82, (-42)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 69, (-55)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 60, (-64)

..

14. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 36, (-88)

...

18. Henry Jacobi (D), Honda, 27, (-97)

...

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1, (-123)

Am Samstag rollen zunächst die Protagonisten der EMX250 und EMXOpen an den Start. In der EMX250 wird Tabellenführer Nicholas Lapucci seine Fähigkeiten und das Potenzial seiner Zweitakt-Fantic unter Beweis stellen. Der Italiener war der überlegene Fahrer der Vorsaisonrennen und des ersten EMX-Rennens in Matterley Basin. Aber eine tiefe Sandstrecke wie in Oss ist eine andere und eine neue Herausforderung für Fahrer und Bike. Es bleibt abzuwarten, ob er auch im Sand gegen die versammelte Viertakt-Armada dominieren kann, wie er es auf Hartbodenstrecken eindrucksvoll zeigen konnte. Auch die Klasse EMXOpen wird am Wochenende interessant werden, denn der belgische Haudegen Ken de Dycker, der 2017 seine WM-Karriere beendete, kehrt im Alter von 37 Jahren auf die Rennstrecke zurück.

EMX250 Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 50

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 42

3. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 38

So können die Rennen in Oss live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Oss (MESZ)

Samstag, 17.07.2021:

11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMXOpen Lauf 1

13:55 - EMX250 Lauf 1

15:05 - EMXOpen Lauf 2

16:00 - EMX250 Lauf 2

Sonntag, 18.07.2021:

09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)