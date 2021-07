Henry Jacobi (Honda): «Das ist ärgerlich»

Das deutsche MXGP-Motocross-Ass Henry Jacobi spricht mit etwas Abstand ausführlich über sein Husarenstück im zweiten Rennen im Schlamm von Maggiora.

Henry Jacobi sicherte sich in Maggiora mit Rang 5 im zweiten Rennen sein bestes Ergebnis in der Motocross-Königsklasse MXGP. Der Thüringer aus dem Team vom Ikone Jacky Martens war somit unmittelbar vor Weltmeister Tim Gajser auch bester Honda-Fahrer. Sein erstes Top-3-Ergebnis hat er nur hauchdünn verpasst, als ihn Tony Cairoli (Red Bull KTM) und Pauls Jonas (GasGas Factory) in den letzten drei Runden überholten.

«Cairoli war zwar die ganze Zeit dran, aber ich konnte ihn immer hinter mir halten», analysiert der 24-Jährige mit etwas Abstand zu seinem Husarenritt im Schlamm. Der neunfache Weltmeister Cairoli war zu diesem Zeitpunkt längst ohne Schutzbrille unterwegs, was seine Attacke erschwerte.

Jacobi erinnert sich: «Dann beging ich drei Runden vor Schluss einen Fehler in der Innenkurve und er kam außen an mir vorbei – das ist ärgerlich!» Zwei Kurven vor Schluss musste Jacobi nach der Abwärtspassage in das Zielgelände dann auch noch den heranstürmenden Pauls Jonas mit der Werks-GasGas durchlassen, kam somit auf P5 an.

«Natürlich bin ich happy über den fünften Rang», fasste der Deutsche zusammen. «Es ist mein bestes Ergebnis in diesem Jahr, aber ich bin auch enttäuscht, dass ich am Schluss noch das Podium verspielt habe.»

Jacobi bekennt: «Ich habe mir die ganze Zeit gedacht: ‚Nur keinen Fehler machen, nur ins Ziel kommen!‘ Das muss jetzt noch aus dem Kopf und dann hoffe ich, dass ich in Oss diese Leistung wiederholen kann.»

Ergebnis Maggiora, Lauf 2:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

5. Henry Jacobi (D), Honda

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Jorge Prado (E), KTM

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Ben Watson (GB), Yamaha

12. Romain Febvre (F), Kawasaki

13. Kevin Strijbos (B), Yamaha

14. Shaun Simpson (GB), KTM

15. Alvin Östlund (SWE), Yamaha

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

17. Jimmy Clochet (F), Beta

18. Brian Bogers (NL), GASGAS

19. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

20. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

...

26. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Tom Koch (D), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-3

4. Jorge Prado (E), KTM, 2-7

WM-Stand nach Runde 3:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 124

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 118, (-6)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 107, (-17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 105, (-19)

5. Jorge Prado (E), KTM, 97, (-27)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 86, (-38)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 82, (-42)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 82, (-42)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 69, (-55)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 60, (-64)

..

14. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 36, (-88)

...

18. Henry Jacobi (D), Honda, 27, (-97)

...

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1, (-123)