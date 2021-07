Tom Vialle (KTM): Handbruch, kein Start in Oss 14.07.2021 - 15:41 Von Thoralf Abgarjan

© KTM Tom Vialle kann auch in Oss nicht starten

Der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) wird wegen seines im Training zugezogenen Handbruchs auch den dritten Grand-Prix in Folge verpassen und am kommenden Wochenende in Oss nicht am Start stehen.