Vorschau und Zeitplan: EM und WM im Sand von Lommel

Die Motocross-WM gastiert an diesem Wochenende in Belgien im tiefen Sand von Lommel. In beiden WM-Klassen geht es nach 5 absolvierten Läufen äußerst knapp zu und auch in allen anderen Klassen bleibt es spannend.

An diesem Wochenende gastiert die Motocross-WM im legendären Tiefsand von Lommel. Es könnte am Wochenende wieder regnen, denn für Samstag ist eine Regenwahrscheinlichkeit von 80% vorhergesagt. Am Sonntag soll die Regenwahrscheinlichkeit sogar 90% betragen. Sollte der Sand durchweichen, wird die Strecke noch unbarmherziger. Lommel betrachten Viele als die schwierigste Strecke der Welt.

Am Samstag starten zunächst die Europameisterschaftsklassen EMX250, EMX2t sowie WMX-Damen. In der EMX2t hat Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies die Führung übernommen.

Der Sonntag ist wie immer der WM-Tag. In der MXGP wird es nach dem Crash von WM-Leader Tim Gajser im zweiten Lauf und dem gleichzeitigen Laufsieg von Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli (KTM) wieder richtig spannend, auch wenn Sandkönig Herlings weiterhin pausieren muss. Cairoli hat nur noch 11 Punkte Rückstand zu Spitzenreiter Tim Gajser. Auch Jorge Prado (KTM) ist bereits in Lauerstellung. Gajser steht in Lommel unter Druck. Der Slowene darf sich jetzt keine weiteren Fehler mehr erlauben.

Mit Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) werden in Lommel wieder zwei deutsche MXGP-Piloten am Startgatter stehen. Koch holte letzte Woche in Loket seine ersten 7 WM-Punkte.

WM-Stand nach WM-Runde 5:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 194

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 183, (-11)

3. Jorge Prado (E), KTM, 177, (-17)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-20)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 151, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-51)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 140, (-54)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 119, (-75)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-85)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 90, (-104)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 90. (-104)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-145)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 7, (-187)

In der MX2-Klasse hat Maxime Renaux (Yamaha) letzte Woche in Loket seine WM-Führung knapp gegen den Grand-Prix-Sieger Mattia Guadagnini (KTM) verteidigt. Nachdem Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) nach seiner Handverletzung mit mehr als 100 Punkten Rückstand vorzeitig aus dem Kreis der Titelfavoriten ausgeschieden ist, hat es mit Kawasaki-Werksfahrer Roan van de Moosdijk (der übrigens den Frontaltrainingscrash mit Vialle verursacht hat) gleich den Nächsten erwischt. Der Niederländer brach sich im zweiten Lauf von Loket das Kahnbein und musste operiert werden. Der Kawasaki-Pilot wird für mindestens einen Monat ausfallen.

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts wird versuchen, seine Stärken im Sand auszuspielen und seinen Rückstand von 33 Punkten zur Spitze weiter zu verkürzen.

In Lommel starten mit Simon Längenfelder (GAGAS), Lion Florian (KTM), Noah Ludwig (KTM), Marnique Appelt(KTM) und Paul Haberland (Honda) erneut 5 deutsche WM-Piloten.

MX2-WM-Stand nach Runde 5:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 179

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 177, (-2)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 165, (-14)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 149, (-30)

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 146, (-33)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 142, (-37)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 140, (-39)

8. René Hofer (A), KTM, 137, (-42)

9. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 132, (-47)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 113, (-66)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 93, (-86)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 90, (-89)

13. Tom Vialle (F), KTM, 72, (-107)

...

21. Lion Florian (D), KTM, 23, (-156)

...

23. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-167)

...

35. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-178)

So können die Rennen in Lommel live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Lommel (MESZ)



Samstag, 31.07.2021:



11:00 - Studio Show mit Paul Malin

12:15 - EMX2t Lauf 1

13:05 - WMX Lauf 1

13:50 - EMX250 Lauf 1

14:45 - EMX2t Lauf 2

15:35 - WMX Lauf 2

16:30 - EMX250 Lauf 2

Sonntag, 01.08.2021:



09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)