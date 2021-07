Doppel-Grand-Prix in der Türkei im September

Am 5. und 8. September soll nach den Plänen von Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' in der Türkei eine Doppelveranstaltung stattfinden. Die Lösung ist der Ersatztermin für den gestrichenen Grand-Prix in Schweden.

Wie bereits von Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' angekündigt, wird es am Mittwoch nach dem Türkei-Grand-Prix einen weiteren WM-Lauf auf der selben Strecke geben. Der für den 5. September geplante Termin bleibt im Kalender. Neu ist der Grand-Prix of Afyon am 8. September.

Die Ersatzlösung wurde nach der Absage des Grand-Prix of Sweden notwendig. Neben dem WM-Programm werden am Samstag, dem 4. September die WMX-Läufe ausgetragen. Am Dienstag, 4. September starten die EMXOpen und EMX2t. Besonders auf die EMX2t darf man gespannt sein, denn zuletzt konnten selbst im tschechischen Loket nicht alle EM-Punkte vergeben werden, da nur 16 Fahrer am Start standen.

Coronabedingte Probleme in Hinblick auf Zuschauerpräsenz sind in der Türkei im Herbst selbst im Falle steigender Infektionszahlen kaum zu erwarten, da die Sportart bisher bei den Einheimischen nur geringe Aufmerksamkeit erfuhr. Im neuesten Kalender stehen weiterhin die Termine in Indonesien und Argentinien, hinter denen allerdings noch ein großes Fragezeichen steht.

Motocross-WM 2021, Kalenderupdate, Stand 27. Juli 2021:



13. Juni - Orlyonok (RUS)

27. Juni - Matterley Basin (GB), EMX125, EMX250

04. Juli - Maggiora (I), EMX125, EMX OPEN

18. Juli - Oss (NL), EMX250, EMX OPEN

25. Juli - Loket (CZ), WMX, EMX OPEN, EMX2t

01. August - Lommel (B), WMX, EMX250, EMX2t

08. August - Kegums (LAT), EMX250, EMX OPEN

22. August - Iitti-Kymi-Ring (FIN), EMX250, EMX125

05. September - Afyonkarahisar (TUR), WMX

08. September - Afyonkarahisar (TUR), EMX OPEN, EMX2t

19. September - Riola Sardo (I), EMX65, EMX85

03. Oktober - Teutschenthal (D), EMX250, EMX125

10. Oktober - Lacapelle Marival (F), EMX250, EMX125

17. Oktober - Xanadu-Arroyomolinos (E), WMX, EMX125

24. Oktober - Agueda (POR), EMX250, EMX125

31. Oktober - Trentino (I), Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - Borobudur (IND)

05. Dezember - Bali (IND)

Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup