Henry Jacobi: Viel Spaß mit der Honda

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi zeigte in Loket sein bisher zweitbestes Wochenende der laufenden Saison, es fehlt aber noch die Konstanz.

Honda-Fahrer Henry Jacobi landete bei Motocross-Grand-Prix im tschechischen Loket in der Klasse MXGp auf den Plätzen 10 und 16 und erreichte im Team von Jacky Martens somit hinter Maggiora seine zweitbeste Saisonausbeute. Vor allem im ersten Lauf präsentierte sich der 24-jährige Thürunger stark.

«Wir haben ein gutes Setup gefunden. Ich war nach dem Start etwa auf P10 und diese Position habe ich dann auch über die meiste Zeit des Rennens gehalten. Bei Halbzeit habe ich dann gespürt, dass ich schneller bin, als die Gegner vor mir. Der Speed war aber nicht um soviel besser, dass es zu einem Überholmanöver gereicht hätte. Ich brachte Platz 10 ins Ziel und war zufrieden.»

Rang 10 war zudem Jacobis zweitbestes Einzelergebnis der laufenden Saison. Im zweiten Lauf kam Jacobi erneut gut weg. «Ich war wieder um P10, hatte dann aber einen kleinen Ausrutscher. Dabei habe ich fünf oder sechs Positionen verloren. Danach bekam ich Unterarmkrämpfe und konnte den Speed nicht mehr so gehen.»

Das Resümee: «Ich war in der Tageswertung Zwölfter, was meinem zweitbesten Ergebnis in diesem Jahr entspricht. Ich denke, wir gehen mit der neuen Honda CRF 450 in eine gute Richtung. Das Motorrad macht mir viel Spaß.»

Fakt ist: Die Starts waren bei Jacobi auch in Loket erneut stark, was man vom Qualifying (Platz 21) wie schon zuletzt in den Niederlanden nicht unbedingt behaupten kann.

Positiv: Mit den 16 Punkten aus Loket verbesserte sich Jacobi von Platz 20 auf Platz 15 in der Tabelle.

Ergebnis MXGP Loket, 2. Lauf, 25. Juli

1. Antonio Cairoli (I), KTM

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (E), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Shaun Simpson (GB), KTM

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Romain Febvre (F), Kawasaki

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

12. Ben Watson (GB), Yamaha

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Tim Gajser (SLO), Honda

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

18. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

19. José Butron (ESP), KTM

20. Tom Koch (D), KTM

21. Valentin Guillod (SUI), Yamaha

22. Jordi Tixier (F), KTM

ferner:

27. (DNF) Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

28. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

29. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Grand-Prix-Wertung:

1. Jorge Prado (E), KTM, 1-3

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 6-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-2

WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 194

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 183, (-11)

3. Jorge Prado (E), KTM, 177, (-17)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-20)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 151, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-51)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 140, (-54)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 119, (-75)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-85)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 90, (-104)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 90. (-104)

ferner:

15. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-145)

27. Tom Koch (D), KTM, 7, (-187)