Auch Finnland-Grand-Prix fällt aus

Der ursprünglich am 22. August geplante Finnland-Grand-Prix fällt wegen steigender Infektionszahlen aus. Damit wird es voraussichtlich im August eine 4-wöchige WM-Pause geben.

Nur zwei Tage nach Bekanntgabe der Doppelveranstaltung in der Türkei veröffentlichte Serienpromoter 'Infront Moto Racing' heute bereits das nächste Kalenderupdate. Der Finnland-Grand-Prix wird wegen steigender Infektionszahlen gestrichen. Nach der Absage des Grand-Prix Of Sweden findet in den skandinavischen Ländern damit in diesem Jahr erneut kein WM-Rennen statt.

Finnland gehört weltweit zu den erfolgreichsten Ländern in der Pandemiebekämpfung und hat nur ein Zehntel bis ein Fünftel der Infektions- und Todeszahlen anderer EU-Länder zu beklagen. So gibt es in Finnland bis heute insgesamt weniger als 1000 Corona-Tote seit Pandemiebeginn bei einer Einwohnerzahl von knapp 28 Millionen. Trotz des vergleichsweise niedrigen Infektionsgeschehens steigen die Werte seit Juli deutlich an. Das hat die Neubewertung der Zulassungen von Großveranstaltungen mit Zuschauerpräsenz zur Folge.

Im Ergebnis bedeutet das: Zwischen 8. August (Kegums) und 5. September (Afyonkarahisar) wird es 4 Wochen Pause geben, um danach mit der Doppelveranstaltung in der Türkei wieder einen Senkrechtsstart mit 2 WM-Läufen binnen 3 Tagen durchzuführen.

Motocross-WM 2021, Kalenderupdate, Stand 29. Juli 2021:



13. Juni - Orlyonok (RUS)

27. Juni - Matterley Basin (GB), EMX125, EMX250

04. Juli - Maggiora (I), EMX125, EMX OPEN

18. Juli - Oss (NL), EMX250, EMX OPEN

25. Juli - Loket (CZ), WMX, EMX OPEN, EMX2t

01. August - Lommel (B), WMX, EMX250, EMX2t

08. August - Kegums (LAT), EMX250, EMX OPEN

05. September - Afyonkarahisar (TUR), WMX

08. September - Afyonkarahisar (TUR), EMX OPEN, EMX2t

19. September - Riola Sardo (I), EMX65, EMX85

03. Oktober - Teutschenthal (D), EMX250, EMX125

10. Oktober - Lacapelle Marival (F), EMX250, EMX125

17. Oktober - Xanadu-Arroyomolinos (E), WMX, EMX125

24. Oktober - Agueda (POR), EMX250, EMX125

31. Oktober - Trentino (I), Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - Borobudur (IND)

05. Dezember - Bali (IND)

Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup