Deutschland Grand-Prix: Mögliche Reiserouten

Zuschauer, die am kommenden Wochenende den Deutschland Grand-Prix im Talkessel besuchen wollen, sollten sich nicht allein auf das Navigationssystem verlassen, denn es gibt eine Vollsperrung wegen einer Brückenbaustelle.

Die Vorbereitungen des Grand-Prix Of Germany laufen auf Hochtouren. Im Talkessel gilt das gesamte Wochenende über die 3G-Regel, Geimpft, Genesen, Getestet. Für Nicht-Geimpfte kann eine schriftliche oder digitale Bescheinigung eines negativen PCR- oder PoC-Antigen-Tests vorgelegt werden. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Selbsttests sind nicht zugelassen. An der Strecke wird es Testmöglichkeiten geben.

Wichtig für Familien: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.

Die Ortsdurchfahrt Teutschenthal ist derzeit wegen einer Brückenbaustelle komplett gesperrt. Die Gäste können die Rennstrecke trotzdem gut erreichen. Dafür hat der Veranstalter für jede mögliche Anreiserichtung ein Video bereitgestellt, das die Route genau zeigt. Wichtig: Wer aus Westen kommt, muss etwas früher die Autobahn verlassen. Wer aus Süden kommt, muss an der Ausfahrt Teutschenthal erst einmal vorbeifahren. Wer aus Osten kommt, sollte die Bundesstraße 80 nicht zu früh verlassen, um nicht in die Baustelle zu geraten. Wer sich an die vorgeschlagenen Routen hält, die in den Videos gezeigt sind, kann den Talkessel stressfrei erreichen.

Von der A 38 aus Richtung Göttingen kommend an der Ausfahrt #21 'Schafstädt, Bad Lauchstädt West, Mücheln, Wansleben am See' von der Autobahn fahren - das ist eine Ausfahrt vor Teutschenthal. Nach rechts Richtung Wansleben abbiegen und der Ausschilderung Richtung Halle folgen. Nach der Ortschaft Etzdorf der Hauptstraße Richtung Teutschenthal folgen. Im Ort nach etwa 2 km der Ausschilderung 'Motocrossstrecke' folgen.

Die Bundesstraße 80 von Halle nach Lutherstadt Eisleben hat mehrere Ausfahrten nach Teutschenthal. Nach der Unterquerung der Autobahn A 143 kommt die Ausfahrt Teutschenthal - Salzmünde - Bennstedt. Diese nehmen Sie nur, falls Sie sich als Teammitglied am Welcome-Center anmelden müssen. Zuschauer sollten hier nicht abbiegen, sondern fahren geradeaus weiter Richtung Lutherstadt Eisleben bis zur übernächsten Kreuzung 'Teutschenthal/Langenbogen'. Dort links abbiegen, durch den Ort 'Bahnhof Teutschenthal' hindurch die Bahnlinie überquerend liegt der Talkessel Circuit auf der linken Seite der Straße. Zum Parkplatz werden Sie eingewiesen.

Autobahn A 9 München-Berlin, am Dreieck Rippachtal von der A 9 auf die A 38 wechseln bis Dreieck Halle-Süd. Dort auf die A 143 Richtung Magdeburg wechseln. NICHT an der Ausfahrt #4 'Teutschenthal' die Autobahn verlassen, sondern weiter der Autobahn bis zum Ende folgen, Ausfahrt #3 Halle Neustadt. Rechts auf die B 80 Richtung Lutherstadt Eisleben abbiegen. Achtung: Nicht die Ausfahrt 'Teutschenthal/Bennstedt' nehmen (außer Welcome Center), sondern geradeaus der B 80 folgen. An der übernächsten Kreuzung 'Teutschenthal/Langenbogen' links abbiegen, durch den Ort 'Bahnhof Teutschenthal' hindurch die Bahnlinie überquerend liegt der Talkessel Circuit an der linken Seite der Straße.

