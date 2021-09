Tim Gajser (Honda) sitzt wieder auf dem Motorrad

MXGP-Motocross-Weltmeister Tim Gajser absolvierte am Dienstag sein erstes Motorradtraining nach seiner Verletzungspause.

Bevor die Motocross-WM am Wochenende beim Grand Prix von Deutschland im Talkessel von Teutschenthal wieder Fahrt aufnimmt, hat auch Weltmeister Tim Gajser (HRC Honda) wieder mit dem Motorradtraining begonnen. Der Slowene war ja in der Vorbereitung auf das Sardinien-Wochenende in Kroatien vor gut zwei Wochen gestürzt und musste sich am linken Schlüsselbein operieren lassen.

Gajser holte immerhin 15 Punkte und musste die WM-Führung nur um einen Punkt an Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings abgeben. Zu Hause in Slowenien bereitet sich Gajser nun auf die Rennen auf harten Pisten vor. Am Dienstag fuhr er erstmals seit Sardinien wieder sein Trainingsmotorrad. Location für das Soft-Comeback war natürlich seine eigene Rennstrecke, das TIGA 243-Land in Lemberg, südlich von Maribor.

Der 25-Jährige konnte ohne gröbere Probleme fahren und zeigte dabei auch schon wieder atemberaubende Bergauf-Whips. «Es war eigentlich schon wieder ein recht normaler Tag im Büro», stellte Gajser danach gut gelaunt fest. Am vergangenen Wochenende war Gajser noch in der Zuschauerrolle, er hat am Samstag sein privates Areal für Hobby-Motocrossfahrer geöffnet.

Die finale Phase der MXGP-WM 2021 dürfte an Spannung nicht zu überbieten sein. Herlings führt mit nur einem Zähler Vorsprung auf Gajser. Dahinter lauert der französische Kawasaki-Hoffnungsträger Romain Febvre, der das Nationencross ebenfalls ausgelassen hat, mit nur vier Punkten Rückstand. Auch Mit Jorge Prado hat KTM einen weiteren heißen WM-Kandidaten in seinen Reihen. Dem Spanier fehlen zwölf Zähler auf Herlings.

Auch Prados Red Bull-KTM-Teamkollege Tony Cairoli hat trotz seines Nullers auf Sardinien mit 45 Punkten Rückstand noch alle Chancen. Der Gewinn des MXoN am vergangenen Wochenende im Schlamm von Mantua hat dem Sizilianer zusätzliche Motivation verliehen.

WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 371

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 370, (-1)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 367, (-4)

4. Jorge Prado (E), KTM, 359, (-12)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 280, (-91)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 254, (-117)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-137)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 185, (-186)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 171, (-200)



Ferner:

14. Henry Jacobi (D), Honda, 123, (-248)

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 74, (-297)

27. Tom Koch (D), KTM, 29, (-342)