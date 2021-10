Verletzungsupdate Jorge Prado (KTM)

Jorge Prado wechselte bei der Zieldurchfahrt des ersten Laufs von links nach rechts, so dass er während der Flugphase mit Jeffrey Herlings kollidierte. Prado musste von der Strecke getragen werden.

Nach dem haarsträubenden Sturz der beiden KTM-Teamkollegen Jorge Prado und Jeffrey Herlings bei der Zielankunft im ersten Lauf legte sich im Talkessel die Stimmung. Zu groß war die Sorge, dass sich Jorge Prado bei dem heftigen Aufschlag verletzt hatte. Der Sprung, an dem sich das Drama ereignete, ist etwa 30 Meter weit.

Nachdem der Spanier von der Strecke geborgen war, wurde er zunächst auf einer Trage ins Medical Center gebracht, wo eine Erstuntersuchung durchgeführt wurde. Für weitere Untersuchungen wurde er ins Krankenhaus überführt, von wo später Entwarnung kam:

«Jorge geht es den Umständen entsprechend gut», hieß es in der Stellungnahme des Teams. «Er hat in der Nähe der Achselhöhle eine tiefe Schnittwunde erlitten, die mit einigen Stichen genäht werden musste. Wir erwarten eine schnelle Genesung», hieß es in den sozialen Medien.

Prado hatte sich im ersten Lauf ein hartes Duell mit WM-Leader Jeffrey Herlings geliefert. In der letzten Runde war Herlings direkt am Hinterrad von Prado und versuchte, ihm noch vor der Ziellinie den Laufsieg streitig zu machen. Beide rasten die Anfahrt zur Ziellinie nahezu auf gleicher Höhe hinauf, Prado auf der linken Seite der Strecke, Herlings rechts. Prado wechselte vor dem Absprung von links nach rechts und Herlings setzte mit Vollgas zum Sprung an. Die beiden Teamkollegen kollidierten noch in der Luft und gingen heftig zu Boden. Herlings rappelte sich als Erster auf und stapfte davon. Prado musste mit einer Trage von der Strecke abtransportiert werden.