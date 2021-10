Lacapelle: Jeffrey Herlings (KTM) ist wieder WM-Leade

In einem spannungsgeladenen Finale sicherte sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings im französischen Lacapelle Marival vor vollem Haus den Tagessieg und übernahm damit auch wieder die Führung in der WM-Tabelle.

Mit einem 2-1-Ergebnis sicherte sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Tagessieg in Lacapelle Marival (Frankreich). Er gewann punktgleich vor Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki), der den ersten Lauf unter frenetischem Beifall der zahlreichen französischen Fans gewonnen hatte. Tiebreaker zugunsten von Herlings war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf.

Für Herlings war dieser Triumph zugleich der 95. Grand-Prix-Sieg in seiner Karriere. Die Spitze der WM-Tabelle wurde nach diesem Grand-Prix ordentlich durcheinandergewürfelt: Der bisherige WM-Leader und Titelverteidiger Tim Gajser (Honda), der im ersten Lauf stürzte, fiel auf Tabellenrang 3 zurück. Neuer WM-Zweiter ist nun Romain Febvre. Herlings ist mit 6 Punkten Vorsprung wieder WM-Leader.

Den 'holeshot' zum zweiten Lauf gewann aber zunächst der neunfache italienische Weltmeister Antonio Cairoli. Bereits in der ersten Runde attackierte ihn Jeffrey Herlings, so dass der Sizilianer in den tiefen Spurrinnen kurz den Rhythmus verlor und Rang 2 auch gleich an Febvre abgeben musste.

Gajser rangierte nach dem Start auf Platz 4. In Runde 7 profitierte Febvre von einem Fehler des führenden Jeffrey Herlings und übernahm die Spitze. Umjubelt von den Fans setzte sich der Franzose ein paar Sekunden von Herlings ab und sah bis 5 Minuten vor Rennende wie der sichere Sieger aus. Doch wie so häufig in dieser Saison zu sehen, legte Herlings am Ende einen seiner berüchtigten Endspurts ein und jagte Febvre vor sich her. Nach mehreren Versuchen konnte 'The Bullet' in Runde 15 die Lücke finden und am Franzosen vorbei in Führung gehen. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Febvre, Gajser, Cairoli und Jonass.

Auch Tim Gajser, der sich rundenlang mit Antonio Cairoli duellierte, fand ebenfalls in Runde 15 den Weg an der sizilianischen Legende vorbei und sicherte sich mit P3 im zweiten Lauf auch den 3. Platz auf dem Podium - knapp vor Jeremy Seewer (Yamaha).

Die Formkurve von Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer zeigte auch in Frankreich weiterhin steil nach oben. Der Schweizer verfehlte das Podium in Lacapelle äußerst knapp. Nur das bessere Ergebnis von Tim Gajser im zweiten Lauf war ausschlaggebend für Gajsers Podium. Beide Athleten holten jeweils 35 Punkte.

Eine beeindruckende Leistung zeigte auch Antonio Cairoli. Er holte seinen ersten 'holeshot' in dieser Saison und konnte die Pace der Spitze über weite Strecken mitgehen. Der Sizilianer wurde Gesamt-Fünfter und rangiert in der Tabelle mit 73 Punkten Rückstand auf Platz 5.

Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado, der seit dem verheerenden Crash vor einer Woche im Talkessel und der nachfolgenden Operation in Lacapelle erstmals wieder auf dem Motorrad saß, machte das Beste aus der Situation und holte auf dem 14. Gesamtrang 14 wichtige WM-Punkte. Der Spanier reist auf Tabellenrang 4 mit einem Rückstand von 62 Punkten zu seinem Heimrennen nach Xanadu in Spanien.

Arnaud Tonus (Yamaha), der den ersten Lauf auf Rang 7 beendete, stürzte im zweiten Lauf und musste das Rennen leider aufgeben.

Der belgische Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek zeigte den ganzen Tag über gute Leistungen. Er rangierte im ersten Lauf 10 Runden lang im Bereich der Top-5, bevor er in Runde 13 bei hoher Geschwindigkeit über das Vorderrad stürzte und am Streckenrand behandelt werden musste. Zum zweiten Lauf konnte der Belgier zum Glück wieder antreten und schaffte erneut ein Top-10-Ergebnis.

Henry Jacobi (Honda), der im ersten Lauf nach einem heftigen Sturz am Ende der Startgeraden aufgeben musste, betrieb im zweiten Lauf Schadensbegrenzung und rettete auf Platz 18 noch drei WM-Punkte. In der WM-Tabelle rangiert der Thüringer nach 12 von 18 Rennen weiterhin auf Platz 15. Tom Koch (KTM) verfehlte auf Rang 22 die Punkteränge.

Am kommenden Wochenende findet im spanischen Xanadu bereits der nächste WM-Lauf statt.

Ergebnis MXGP Lacapelle Marival, Grand-Prix-Wertung:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-6

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-4

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 4-5

7. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-10

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 13-8

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 10-11

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 9-13

11. Benoit Paturel (F), Honda, 12-15

12. Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna, 11-16

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha, 27-7

14. Jorge Prado (E), KTM, 16-12

15. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 7-31 (DNF)

16. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 26 (DNF)-9

17. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 14-17

18. Brian Bogers (NL), KTM, 20-14

19. Josh Gilbert (GB), Husqvarna, 17-19

20. Brent van Doninck (B), Yamaha, 15-27(DNF)

21. Henry Jacobi (D), Honda, 30(DNF)-18

22. Ben Watson (GB), Yamaha, 19-20

23. Maxime Desprey (F), Yamaha, 18-28

24. Valentin Guillod (CH), 21-21

25. Tom Koch (D), KTM, 22-22

WM-Stand nach WM-Runde 12 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 460

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 454, (-6)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 450, (-10)

4. Jorge Prado (E), KTM, 398, (-62)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 387, (-73)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 344, (-116)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 321, (-139)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 284, (-176)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 215, (-245)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 201, (-259)

11. Ben Watson (GB), Yamaha, 195, (-265)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 127, (-333)

...

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 90, (-370)

...

28. Tom Koch (D). KTM, 29, (-431)