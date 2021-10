Tom Vialle (KTM) triumphiert vor Heimpublikum

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den Großen Preis von Frankreich vor seinem Teamkollegen Mattia Guadagnini und WM-Leader Maxime Renaux. Längenfelder erreicht P15.

12. Lauf der MX2 Motocross-WM in Lacapelle Marival: Mit einem makellosen Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer und MX2-Titelverteidiger Tom Vialle den Großen Preis von Frankreich vor einer begeisterten und jubelnden Zuschauerkulisse. Kaum zu glauben: Dieser Triumph war tatsächlich sein erste Heimsieg. Entsprechend freute sich der Franzose: «Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet», erklärte der Sieger. «Das Publikum war großartig und es war ein besonderes Gefühl, hier vor den französischen Fans gewinnen zu können. Im Zeittraining am Morgen hatte ich noch einige kleine Probleme, aber die Rennen verliefen phantastisch.»

Vialle gewann in beiden Läufen den 'holeshot' und kontrollierte die Rennen von der Spitze aus. Hinter ihm entbrannten spannende Positionskämpfe, in die auch der französische WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) verwickelt war. Renaux, der schon im ersten Lauf nach mäßigem Start eine Aufholjagd starten musste, war in Moto-2 erneut gefordert: Er kam auf Platz 7 aus der Startrunde und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Ab der Rennmitte lieferte er sich ein rundenlanges Duell mit René Hofer (KTM). Danach musste er an seinem Teamkollegen Jago Geerts vorbei. Am Ende kämpfte er gegen Mattia Guadagnini, der ihn aber ausbremste und kurz neben die Strecke schickte. Die französischen Fans peitschten den WM-Leader aber nach vorne, so dass er kurz vor Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten Guadagnini doch noch abfangen konnte.

Mit einem 4-2-Ergebnis stand Renaux am Ende auf dem 3. Podiumsrang. Platz 1 und 3 auf dem Tagespodium, das war genau nach dem Geschmack des Publikums. Renaux konnte damit seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 85 auf 91 Zähler verbessern. Vialle verbesserte sich mit seinem Tagessieg von Tabellenrang 5 auf 4 mit 116 Punkten Rückstand zur Spitze.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder kam mit der Strecke in Lacapelle nicht gut zurecht. Mit den Rängen 17 und 14 holte er am Ende des Tages auf Gesamtrang 15 weitere 11 WM-Punkte und rangiert damit weiterhin auf WM-Rang 11. Marnique Appelt (KTM), der im ersten Lauf ausfiel, verfehlte auf P25 die Punkteränge.

Der nächste WM-Lauf findet bereits in einer Woche im spanischen Xanadu statt.

Grand Prix-Wertung Grand-Prix Of France, Lacapelle:



1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 2-3

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-2

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 3-6

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 5-4

6. René Hofer (A), KTM, 7-5

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 9-9

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 12-8

10. Stephen Rubini (I), Honda, 10-13

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 8-15

12. Andrea Adamo (I), GASGAS, 13-12

13. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 19-11

14. Ruben Fernandez (E), Honda, 28(DNF)-10

15. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 17-14

16. Isak Gifting (S), GASGAS, 11-29(DNF)

...

28. Marnique Appelt (D), KTM, 29 (DNF)-25

WM Stand nach WM-Runde 12 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 488

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 397, (-91)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 393, (-95)

4. Tom Vialle (F), KTM, 372, (-116)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 359, (-129)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 336, (-152)

7. René Hofer (A), KTM, 333, (-155)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 313, (-175)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 262, (-226)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 223, (-265)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 209, (-279)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 206, (-282)

...

23. Lion Florian (D), KTM, 29, (-459)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 15, (-473)

...

43. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-487)