Lacapelle Marival, Moto-1: Febvre und Vialle vorn

In beiden WM-Klassen setzten sich in Lacapelle Marival die einheimischen französischen Motocross-Stars durch, die von den zahlreichen begeisterten Fans frenetisch angefeuert und gefeiert wurden.

12. Lauf der Motocross WM in Lacapelle Marival: Volle Zuschauerränge, gutes Wetter und eine Strecke, die viele Beobachter an den legendären Kurs in Namur erinnerte, das war die Ausgangslage für die heutigen WM-Läufe zum Großen Preis von Frankreich.

In beiden WM-Klassen kamen die Fans voll auf ihre Kosten: Spannende Rennen und französische Sieger. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete auf Rang 4 hinter Polesetter Jeffrey Herlings (KTM), Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff. Coldenhoff stürzte in der ersten Runde und Febvre fing Seewer in einer Rechtskurve auf der Innenlinie ab.

Febvre schloss die Lücke zu Herlings und ging in derselben Kurve an Herlings vorbei, an der er zuvor Seewer überholt hatte. Herlings überließ Febvre die Führungsarbeit und startete 5 Minuten vor Ablauf der Renndistanz einen Schlussspurt. 'The Bullet' erreichte das Hinterrad von Febvre, aber zu einem Überholmanöver reichte es am Ende nicht. Febvre siegte vor Herlings und Seewer.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) stürzte in der Anfangsphase des Rennens und musste sich vom Mittelfeld aus nach vorne kämpfen. Als er am Hinterrad von Jeremy van Horebeek (Beta) und Rang 6 angekommen war, stürzte van Horebeek schwer und musste das Rennen angeschlagen beenden.

Henry Jacobi (Honda), der noch immer mit seinen Rückenproblemen hadert, qualifizierte sich

auf P19 für die Wertungsläufe, stürzte aber bereits in der ersten Kurve nach dem Start und musste das Rennen aufgeben. Tom Koch (KTM) erreichte das Ziel auf Platz 22 außerhalb der Punkteränge.

Jorge Prado (KTM) saß heute das erste Mal seit seinem verheerenden Crash auf dem Motorrad, kämpfte sich durchs Rennen und erreichte das Ziel auf Rang 16. Für ihn ging es allein darum, ein paar Punkte mitzunehmen.

Würde der zweite MXGP-Lauf mit dem Ergebnis von Lauf 1 enden, gäbe es Gleichstand zwischen Herlings und Febvre an der Tabellenspitze. Allerdings wird Gajser im zweiten Lauf versuchen, seinen Fehler von Moto-1 wieder wettzumachen.

Lacapelle Marival, MXGP, Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

5. Antonio Cairoli (I), KTM

6. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-1

7. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Alberto Forato (I), GASGAS

11. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

12. Benoit Paturel (F)

13. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-6

14. Vsevolod Brylyakov (RUS)

15. Brent van Doninck (B), Yamaha

16. Jorge Prado (E), KTM

17. Josh Gilbert (GB), Husqvarna

18. Maxime Desprey (F), Yamaha

19. Ben Watson (GB), Yamaha

...

22. Tom Koch (D), KTM

...

26. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

27. (DNF) Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

...

30. (DNF) Henry Jacobi (D), Honda,

MX2: Lokalmatador Vialle führt

Mit einem souveränen Laufsieg ging der französische Lokalmatador Tom Vialle in Führung. WM-Leader Maxime Renaux musste sich unterstützt von den Fans an der Strecke von P9 aus nach vorn kämpfen und wurde am Ende Vierter.

Kay de Wolf (Husqvarna) stürzte bereits in der ersten Kurve und musste eine Aufholjagd starten. Der Niederländer rettete auf Platz 19 zwei WM-Punkte.

Lacapelle Marival, MX2, Lauf 1:



1. Tom Vialle (F), KTM

2. Mattia Guadagnini (I), KTM

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Jago Geerts (BEL), Yamaha

6. Thibault Benistant (F), Yamaha

7. René Hofer (A), KTM

...

17. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-11

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

...

25. Kevin Brumann (SUI), Yamaha

...

DNF Marnique Appelt (D), KTM, 22-26