Tom Vialle: Weitere vier Jahre mit Red Bull KTM!

Das Red Bull-KTM-Motocross-Werksteam hat sich die Dienste des französischen MX2-Ausnahmekönners Tom Vialle für weitere vier Jahre gesichert. Auch der Plan für Vialles Zukunft steht bereits fest.

Tom Vialle wird bis Ende der Saison 2025 in den Diensten von KTM in der Motocross-WM an den Start gehen. Der 20-jährige Franzose ist der Sohn von Ex-GP-Fahrer Fred Vialle und mit der Schwester von Jorge Prado liiert. Der Edeltechniker Vialle hat in der laufenden MX2-WM-Saison trotz seiner Verletzungspause bereits vier Grand Prix für sich entschieden.

Die WM-Chancen sind bei sieben noch ausstehenden Rennen zumindest rechnerisch noch in Takt. Im Vorjahr holte sich Vialle schon souverän den WM-Titel. Der weitere Plan steht bereits: Vialle wird 2022 ein weiteres Mal in der MX2-Klasse antreten und soll für 2023 dann in die MXGP-Kategorie aufsteigen. Die Details wurden bei einem Besuch Vialles in der KTM-Racing-Zentrale in Munderfing fixiert und offiziell bekanntgegeben.

«Ich bin unheimlich glücklich, dass ich mit KTM weitermachen kann», freut sich Vialle. «Ich möchte mich speziell bei Robert [Jonas] und Pit [Beirer] bedanken, weil sie mich sehr gut verstehen und auch meinem Wunsch nachkommen, noch ein weiteres Jahr in der MX2-Klasse anzuhängen, weil ich in der laufenden Saison Pech hatte.»

Vialle – er ist im Moment in der Tabelle Fünfter mit 126 Punkten Rückstand auf Leader Maxime Renaux (Yamaha) – verheimlicht erst gar nicht: «Ich will noch einen WM-Titel! Ich fühle mich so gut im Team – Dirk, Joel, Valentina, Harry und die gesamte Crew – ich will einfach mit ihnen weitermachen. Es war eine leichte Entscheidung. KTM ist meine erste Wahl und auch mein erstes Team. Sie waren die ersten Leute, die an mich geglaubt haben. Daher bin ich sehr dankbar.»