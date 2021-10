Vorschau: Frankreich Grand-Prix in Lacapelle Marival

Die Motocross-WM geht im südfranzösischen Lacapelle Marival in ihre 12. Runde. Tim Gajser (Honda) holte sich im Talkessel das 'redplate' des Tabellenführers zurück und Maxime Renaux (Yamaha) tritt als Lokalmatador an.

Nun geht es Schlag auf Schlag: Am kommenden Wochenende findet im südfranzösischen Lacapelle Marival der 12. Lauf der Motocross-WM statt. Die Wetteraussichten sind bei vorhergesagten 17 bis 18 Grad gut. Die Strecke von Lacapelle Marival ist in den letzten Jahren vor allem als Austragungsort von Vorsaisonrennen in Erscheinung getreten.

Beim letzten Rennen im Talkessel hat Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) das 'redplate' des WM-Leaders zurückgeholt. Sein Vorsprung beträgt jedoch nur 2 WM-Punkte und diese will Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings auf jeden Fall wieder wettmachen. Ob Jorge Prado am Start stehen kann, ist im Moment noch unklar. Der Spanier musste nach seinem heftigen Sturz beim Zieleinlauf im Talkessel an der Achselhöhle, in die er sich den Lenker gerammt hatte, operiert werden.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre ist in Lacapelle der Lokalmatador. Auch er befindet sich mit nur 8 Punkten Rückstand zur Spitze im direkten Titelkampf. Es bleibt also spannend.

Henry Jacobi (Honda) klagte im Talkessel über starke Rückenschmerzen. Ob eine Woche Pause gereicht hat, um die Probleme in den Griff zu bekommen, wird sich erst am Sonntag zeigen.

WM-Stand nach WM-Runde 11:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 415

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 413, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 407, (-8)

4. Jorge Prado (E), KTM, 384, (-31)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 353, (-62)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 309, (-106)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 287, (-128)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 263, (-152)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 195, (-220)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 192, (-223)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 124, (-291)

...

20. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 76, (-339)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 29, (-386)

In der MX2-Klasse wurde Maxime Renaux (Yamaha) im Talkessel nach einem Protest von der Jury zum Grand-Prix-Sieger erklärt. Der Franzose, der wie Febvre in Lacapelle als Lokalmatador antritt, konnte damit seinen Vorsprung von 71 Punkten auf 85 Punkte ausbauen. Für Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle ist Lacapelle aber ebenfalls das Heimrennen. Er will gerade vor den heimischen Fans klarstellen, wer der beste MX2-Pilot ist, auch wenn er mit 126 Punkten Rückstand nur auf P5 rangiert. Die 2 Punkte Rückstand zu Jed Beaton (Husqvarna) wird er am Wochenende sehr wahrscheinlich aufholen und Tabellenrang 4 erreichen.

Aus deutscher Perspektive wird wieder GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder versuchen, an der Spitze des MX2-Feldes mitzumischen, wie er es zuletzt auch im Talkessel unter Beweis stellen konnte.

MX2 WM Stand nach WM-Runde 11:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 448

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 363, (-85)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 351, (-97)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 324, (-124)

5. Tom Vialle (F), KTM, 322, (-126)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 290, (-158)

7. René Hofer (A), KTM, 303, (-145)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 301, (-147)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 251, (-197)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 223, (-225)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 198, (-250)

...

23. Lion Florian (D), KTM, 29, (-419)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 15, (-433)

...

43. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-447)

Samstag:

Am Samstag (9. Oktober) finden die Rennen der EMX125 und EMX250 Europameisterschaften statt. An der Spitze der EMX125 Klasse hat es im Talkessel nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Hakon Osterhagen (Schien- und Wadenbeinbruch) einen Führungswechsel gegeben: Valerio Lata (KTM) führt mit 3 Punkten Vorsprung vor Bobby Bruce (GASGAS). Aber die Show könnte den beiden wieder der junge Belgier Sacha Coenen stehlen, der auf seiner Zweitakt-Kawasaki nicht nur im Talkessel sein sagenhaftes Talent zeigte. Wenn er auf dem Motorrad sitzenbleibt, hat er beste Chancen zu gewinnen.

EMX125 nach Runde 3 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 102

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 99, (-3)

3. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 95, (-7)

4. Kay Karssemakers (NL) 95, (-7)

5. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 77, (-25)

Trotz einer Fußverletzung konnte Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci auf der Zweitakt-Fantic beide Läufe im Talkessel gewinnen und damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Lapucci konnte im Talkessel kaum stehen oder laufen, aber weiterhin extrem schnell fahren. Ihn wird es auch in Lacapelle zu schlagen gelten. An seiner Seite wird erneut Maximilian Spies um EM-Punkte kämpfen, nachdem er im Talkessel bereits eine solide Leistung abgeliefert hatte.

Meisterschaftsstand EMX250 nach 5 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 237

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 205, (-32)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 181, (-56)

4. Liam Everts (B), KTM, 134, (-103)

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 112, (-125)

6. Yago Martinez (E), KTM, 111, (-126)

7. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 97, (-140)

8. Mike Gwerder (CH), KTM, 85, (-152)

...

11. Maximilian Spies (D), Fantic, 60, (-177)

So können die Rennen in Lacapelle Marival in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Lacapelle (MESZ):

Samstag, 09.10.2021



11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMX125 Lauf 1

13:55 - EMX250 Lauf 1



15:05 - EMX125 Lauf 2

16:00 - EMX250 Lauf 2

Sonntag, 10.10.2021



09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)



12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)