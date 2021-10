Tim Gajser (Honda/P3): Sein Crash im Video

Tim Gajser trat in den Farben Rot-Gelb an, passend zum Spanien Grand-Prix

Der Crash von Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) in Arroyomolinos könnte am Ende der Saison entscheidend für den Titelkampf sein. Tim Gajser verlor im ersten Lauf wertvolle Punkte und geriet nun 15 Punkte in Rückstand.

Es geschah in der letzten Runde des ersten Laufs vor Ablauf der regulären Renndistanz von 30 Minuten: Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) hatte die Lücke zu Jorge Prado (KTM) und Rang 2 geschlossen und schickte sich an, einen Angriff zu starten. Gajser suchte sich andere Linien und wollte die Außenlinien nutzen, um mit viel Schwung außen an Prado vorbeizuziehen. Beim Beschleunigen brach im das Heck aus und Gajser flog per 'highsider' ab. Zum Glück konnte er am Boden gut abrollen und sofort weiterfahren, aber Lokalmatador Prado war außer Reichweite. Herlings, der hinter Gajser auf Platz 4 rangierte, hätte den Slowenen ohne diesen Sturz nicht mehr erreichen können. Gajser sprang auf seine Honda, startete sie per Elektrostarter und setzte das Rennen fort.

Lenker an Lenker heizten die beiden Hauptprotagonisten der WM 2021 um den Kurs. Dieses Duell war der Kampf um die WM-Krone 2021, das war beiden Protagonisten klar. Gajser war des Gejagte und Herlings ließ nichts unversucht, sich unverzüglich am Slowenen vorbeizuquetschen und trieb Gajser in einen Fehler. In einer Rechtskehre rutschte er aus der die Spurrinne, so dass Herlings innen vorbeigehen konnte und Rang 3 erreichte.

«Solche Fehler zu machen, ist natürlich frustrierend», kommentierte Gajser die Situation. «Der Zwischenfall hat mich wertvolle Punkte gekostet. Trotzdem kann Gajser dem Spanien Grand-Prix auch positive Seiten abgewinnen: «Meine Starts haben in beiden Läufen gut geklappt und im zweiten Lauf bin ich ohne Fehler geblieben.»

Im zweiten Lauf konnte sich Gajser dann gegen Prado durchsetzen und kam auf Platz 2 hinter Jeffrey Herlings ins Ziel. Damit sicherte er das Podium in der Grand-Prix-Wertung ab.

Das spanische Publikum feuerte natürlich ihre Lokalmatadore an, allen voran Jorge Prado. Gajser konnte diesen Unterschied ausmachen. «Die Unterstützung des Publikums ist im Rennen ein wichtiger Faktor. Ich hoffe, dass bei den nächsten Rennen in Trentino und Mantova wieder viele slowenische Fans an der Strecke stehen, um mich bei den letzten Rennen dieser Saison zu unterstützen.»

In der WM hat sich der Rückstand von Tim Gajser auf WM-Leader Herlings auf 15 Punkte vergrößert. An der Spitze der WM bleibt es also weiterhin spannend. Herlings, Febvre und Gajser haben beste Chancen, den Titel 2021 zu gewinnen.

Arroyomolinos, Grand-Prix-Wertung MXGP:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-7

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 7-4

WM-Stand nach WM-Runde 13 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 493, (-12)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 490, (-15)

4. Jorge Prado (E), KTM, 440, (-65)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-86)