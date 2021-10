Tim Gajser (Honda): Hoher Besuch in Spanien

Honda-Star Tim Gajser kämpfte sich beim Motocross Grand Prix von Spanien trotz einiger Widrigkeiten auf das Podium und bekam vor Ort prominente Unterstützung.

Tim Gajser geht als WM-Dritter der MXGP-Motocross-Serie in die letzten fünf Gran Prix-Events der Saison 2021. In Arroyomolinas in der Nähe von Madrid fuhr der Slowene am Sonntag in Lauf 1 nach einem Ausrutscher als Vierter durch das Ziel. In Rennen 2 kam Gajser an Lokalmatador Jorge Prado vorbei, musste aber seinerseits Jeffrey Herlings (beide Red Bull-KTM) ziehen lassen und wetzte schließlich auf P2.

Der 25-Jährige konnte so am Ende des Tages als Dritter aber immerhin noch auf das Podium springen. «Es war wieder ein Wochenende, an dem ich im zweiten Rennen deutlich stärker war als im ersten Durchgang», stellt Gajser fest, der nach seinem Absitzer in Lauf 1 im Finish von Herlings geschnappt wurde.

Gajser hatte in Spanien sehr prominenten Beistand. Einer seiner Gäste war zum Beispiel Japans Trial-Ikone Takahisa Fujinami. Später am Nachmittag war auch der spanische Ex-GP-Star Javier Francisco Vico am Motorhome des Slowenen zu Gast.

«Es ist frustrierend, dass ich durch die Fehler im ersten Rennen wertvolle Punkte verloren habe. Mit den Starts war ich in beiden Rennen sehr zufrieden und ich bin auch happy, wie ich in Lauf 2 gefahren bin.»

Gajser baut im Finish der Saison auf seine Fans, die in Italien stets sehr zahlreich erscheinen. «Jetzt gehen wir in die letzen fünf Events – drei in Trentino und zwei in Mantua. Ich hoffe, dass ich richtig viel Unterstützung bekomme, weil es an der Piste sehr viel ausmacht. Ich freue mich auf Trentino, weil ich dort sehr gerne fahre. Ich möchte dort einen letzten großen Push in Richtung WM machen.»

Arroyomolinos, Grand-Prix-Wertung MXGP:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-7

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 7-4

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 6-5

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-8

8. Benoit Paturel (F), Honda, 8-9

9. Brian Bogers (NL), GASGAS, 13-6

10. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 9-11

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 11-12

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 14-10

13. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-14

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-16

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 16-15

16. Henry Jacobi (D), Honda, 26-13

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM, 18-18

18. Shaun Simpson (GB), KTM, 15-22

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), 20-17

20. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-24

ferner:

23. Tom Koch (D), KTM, 23-20

WM-Stand nach WM-Runde 13 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 493, (-12)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 490, (-15)

4. Jorge Prado (E), KTM, 440, (-65)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-86)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 373, (-132)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 352, (-153)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 302, (-203)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 233, (-272)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 220, (-285)

ferner:

15. Henry Jacobi (D), Honda, 135, (-370)

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 112, (-393)

28. Tom Koch (D). KTM, 30, (-475)