Tony Cairoli (KTM): Von Stein im Stiefel eingebremst

Als Fünfter der Tageswertung erreichte Red Bull-KTM-Star Antonio Cairoli beim Spanien-GP in Arroyomolinos nahe Madrid sein bestes GP-Ergebnis seit dem schweren Sturz in Riola Sardo.

Mit den Rängen 7 und 4 in den zwei Wertungsläufen landete Tony Cairoli am gestrigen Sonntag auf dem fünften Gesamtrang. «Es war ein schwieriges Rennen, aber ich bin glücklich mit meinem Feeling, gesundheitlich geht es bergauf», fasste der 36-Jährige zusammen. «Ich hatte nicht die Probleme wie in den vergangenen Rennen, als ich noch mit Schmerzmitteln fahren musste.»

Der Red Bull-KTM-Werksfahrer haderte allerdings mit seinem Start und einem ungewöhnlichen Problem im ersten Lauf: «Die Starts waren einmal mehr wichtig und im ersten Rennen vermasselte ich es. Meine Pace wurde besser, aber dann verirrte sich ein Stein in meinen Stiefel – etwas sehr Merkwürdiges, was mir so noch nie passiert war. Ich musste also kurz anhalten und den Stiefel öffnen, weil es wirklich weh tat. Daher büßte ich ein paar Plätze ein und ich musste kämpfen, um sie zurückzuholen.»

«Das Fahren hat mir an diesem Wochenende wieder Spaß gemacht, im zweiten Lauf machte ich das Beste aus einem guten Start. Ich holte Jorge [Prado] ein, aber hatte nie wirklich die Chance vorbeizugehen. Platz 4 war am Ende okay», meinte der Sizilianer.

«Ich nehme das Positive mit: Mein Brustkorb und die Rippen fühlen sich besser an, was bedeutet, dass ich in Arco hoffentlich noch konkurrenzfähiger sein werde», blickte Cairoli auf die Heimspiele voraus.

Seine große MXGP-Karriere als Vollzeitrennfahrer wird der neunfache Weltmeister mit einem Triple in Arco di Trento (24., 27. und 31. Oktober) und einem Doppel-Event in Mantua (7. und 10. November) beenden.

Arroyomolinos, Grand-Prix-Wertung MXGP:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-7

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 7-4

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 6-5

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-8

8. Benoit Paturel (F), Honda, 8-9

9. Brian Bogers (NL), GASGAS, 13-6

10. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 9-11

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 11-12

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 14-10

13. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-14

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-16

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 16-15

16. Henry Jacobi (D), Honda, 26-13

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM, 18-18

18. Shaun Simpson (GB), KTM, 15-22

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), 20-17

20. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-24

ferner:

23. Tom Koch (D), KTM, 23-20

WM-Stand nach WM-Runde 13 von 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 493, (-12)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 490, (-15)

4. Jorge Prado (E), KTM, 440, (-65)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-86)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 373, (-132)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 352, (-153)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 302, (-203)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 233, (-272)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 220, (-285)

ferner:

15. Henry Jacobi (D), Honda, 135, (-370)

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 112, (-393)

28. Tom Koch (D). KTM, 30, (-475)