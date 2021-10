Jeffrey Herlings (KTM) triumphiert in Spanien

Mit einem Sieg im zweiten MXGP-Rennen sicherte sich WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM) den Sieg beim Großen Preis von Spanien in Arroyomolinos. Lokalmatador Jorge Prado (KTM) wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

Zweiter MXGP-Wertungslauf im spanischen Arroyomolinos: Vor dem letzten und entscheidenden Rennen des Tages herrschte auf den Tribünen rings um die Strecke eine Atmosphäre wie in einer Stierkampfarena. Die Stimme des Streckensprechers überschlug sich und er animierte die Massen zu Sprechchören wie «Jorge, Jorge...».

Romain Febvre (Kawasaki) hatte Jorge Prado im ersten Lauf bezwungen. Doch der Grand-Prix war damit längst nicht entschieden. Prado katapultierte seine Werks-KTM unter dem Jubel der Fans zum 'holeshot' und führte das Rennen vor Gajser, Jonass und Herlings an. Romain Febvre (Kawasaki) wurde schon am Start abgedrängt, stürzte in Kurve 3 und musste von Platz 26 eine Aufholjagd starten.

Noch in der ersten Runde kam es zwischen Herlings und Jonass zur Beinahe-Kollision in der Luft. Erinnerungen an den Horrorcrash zwischen Herlings und Prado im Talkessel wurden wach. Zum Glück ging aber diesmal alles gut und Herlings konnte wenig später Gajser unter Druck setzen und diesen in einen Fehler treiben. Inzwischen hatte sich Prado an der Spitze bereits einige Sekunden abgesetzt. Nachdem Herlings sich auf P2 von Gajser gelöst und freie Fahrt hatte, knabberte er Sekunde um Sekunde vom Vorsprung Prados ab und erreichte ihn in Runde 8. 'The Bullet' fackelte nicht lange und übernahm in Runde 9 direkt in der Linkskurve vor der Boxengasse die Führung. Bis zum Ende des zweiten Laufs konnte der Niederländer seine Führung auf 4,2 Sekunden ausbauen. Mit einem 3-1-Ergebnis gewann Jeffrey Herlings den Großen Preis von Spanien und baute damit seine Führung in der WM auf 12 Punkte gegenüber Romain Febvre aus. Es war sein 10. Grand-Prix-Sieg in dieser Saison.

«Es war verrückt», meinte Herlings nach dem Rennen. «Im ersten Lauf hatte ich einen guten Start aus dem Gate, bin aber auf der Startgeraden zurückgefallen. Im zweiten Lauf startete ich besser und konnte Jorge nach der Hälfte des Rennens überholen. Es war ein hart erkämpfter Sieg. Ich freue mich auf die nächsten Rennen, es wird ein episches Finale geben.»

In Runde 12 schob sich Tim Gajser an Jorge Prado vorbei auf Platz 2. Der Konterversuch des Spaniers scheiterte. Am Ende des Rennens musste sich der Lokalmatador auch noch gegen den heranstürmenden Antonio Cairoli zur Wehr setzen. Doch Rang 3 in Moto 2 und P2 in Moto 1 reichte für Gesamtrang 2, der von tausenden Fans frenetisch gefeiert wurde.

«Ich war noch nicht bei 100%», gab Prado zu, der vor zwei Wochen im Talkessel schwer gestürzt war und sich im Krankenhaus einer Operation unterziehen musste. «Es gibt kein Rennen mit so tollen Fans! Es ist unglaublich, diese Menschenmenge zu erleben. Ich stand das ganze Wochenende stark unter Druck. Natürlich wollte ich einen Sieg, aber der zweite Platz war heute das Maximum des Möglichen.»

Dritter der Tageswertung wurde Titelverteidiger Tim Gajser (Honda), der in der WM- Tabelle nach 13 absolvierten Rennen auf Platz 3 einen Rückstand von 15 Punkten hat.

Romain Febvre (Kawasaki) musste nach seinem Crash in der ersten Runde eine Aufholjagd durchs Feld starten. Der Franzose konnte auf Platz 7 immerhin Schadensbegrenzung betreiben, auch wenn sein Rückstand auf Tabellenrang 2 von 6 auf 12 Punkte angestiegen ist.

Antonio Cairoli (KTM) zeigte besonders im zweiten Lauf erneut eine starke Leistung und setzte Prado am Ende massiv unter Druck, so dass die beiden Teamkollegen erneut kollidierten. Prado platzierte unter dem Jubel der Zuschauer einen Konter und rettete P3 über die Ziellinie. Caisoli beendete den zweiten Lauf auf P4 und wurde gesamt-Fünfter.

Für Henry Jacobi (Honda) lief es nach dem verkorksten Start in den ersten Lauf in Moto-2 besser. Der Thüringer kam auf P13 ins Ziel und sicherte sich damit 8 WM-Punkt. Tom Koch (KTM) erwischte in Moto-2 einen Blitzstart und holte am Ende einen WM-Punkt.

Schon in der kommenden Woche geht es in Pietramurata (Italien) mit dem 'Grand-Prix Of Trentino weiter.

Arroyomolinos, Grand-Prix-Wertung MXGP:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-1

2. Jorge Prado (E), KTM, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-7

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 7-4

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 6-5

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-8

8. Benoit Paturel (F), Honda, 8-9

9. Brian Bogers (NL), GASGAS, 13-6

10. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 9-11

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 11-12

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 14-10

13. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-14

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-16

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 16-15

16. Henry Jacobi (D), Honda, 26-13

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM, 18-18

18. Shaun Simpson (GB), KTM, 15-22

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), 20-17

20. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-24

...

23. Tom Koch (D), KTM, 23-20

WM-Stand nach WM-Runde 13 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 493, (-12)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 490, (-15)

4. Jorge Prado (E), KTM, 440, (-65)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-86)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 373, (-132)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 352, (-153)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 302, (-203)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 233, (-272)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 220, (-285)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 135, (-370)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 112, (-393)

...

28. Tom Koch (D). KTM, 30, (-475)