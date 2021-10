DIGA Procross: Mit Liam Everts und Olsen auf KTM?

Eine Überraschung bahnt sich beim deutschen DIDA-Procross-Team an. 2022 sollen dort Liam Everts und Thomas Kjer Olsen die MX2- und MXGP-WM bestreiten. Voraussichtlich auf KTM.

Eine zünftige Überraschung bahnt sich beim deutschen DIGA Procross-Team an, das in diesem Jahr in der MX2-WM als GASGAS Factory Racing Team auftritt. 2020 waren dort Jeremy Sydow und Simon Längenfelder unter Vertrag, 2021 nimmt die Mannschaft mit Simon Längenfelder und Isak Gifting an der MX2-WM teil.

Bei der Pierer Mobility in Munderfing/Oberösterreich werden jetzt neue Pläne für die DIGA-Procross-Truppe geschmiedet. «Da bahnt sich etwas an, das ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube jedoch, dass es klappt und wir den jungen Liam Everts dort unterbringen werden, dazu Thomas Kjer Olsen, der jetzt im Husqvarna-Factory Team fährt. Diese zwei Fahrer werden wir dort reingeben mit der Hoffnung, dass Stefan Everts dem Team auch noch zusätzlich Glanz und Gloria verleiht», erklärte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer.

Beirer weiter: «Wir haben ja Thomas Kjer Olsen nach dem sechsten Rang in der MX2-WM für 2022 in die MXGP geholt, und da ist es in dieser Saison nicht wunschgemäß für ihn gelaufen. Doch der Bursche hat Talent, aber er ist noch relativ jung, und deshalb dauert die Angewöhnung an das große 450-ccm-Motorrad noch eine Weile. Aber wir glauben an diesen Burschen; deshalb wollen wir ihm noch einmal eine Chance geben. Es gibt deshalb die Überlegung, ihn mit dem Everts-Clan zusammenzubringen und das Training dadurch auf ein höheres Level zu befördern. Denn wenn du Liam Everts als Teamkollegen hast, hast du eigentlich drei Everts rund um dich – Stefan und Harry sind dann immer in der Nähe, die ganze Familie. Wir glauben, dass wir Olsen noch ein Stück nach vorne bringen können, wenn er dieses Training mit der Everts-Family genießen kann.»

Aller Voraussicht nach wird das DIGA-Team für 2022 auch einen Markenwechsel vornehmen. «Wir haben bei DIGA eine größere Umbruch-Aktion geplant», verriet Pit Beirer gestern beim Misano-GP. «Die Marke wird sicher aus dem Pierer-Imperium kommen…»

Da in Italien schon das itallienische De Carli-Team mit Jorge Prado MXGP) und Mattia Guadagnini (MX2) von KTM auf GASGAS umsteigen soll, könnte DIGA Procross mit Everts und Olsen künftig im Gegenzug die KTM-Flagge hochhalten.

Und Simon Längenfelder könnte bei GASGAS bleiben und die de-Carli-Truppe verstärken, die ohnedies über eine Struktur für drei Fahrer verfügt, bei der aber Tony Cairoli nach seinem WM-Rückzug wegfällt.