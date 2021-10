Rene Hofer (KTM/7.): «Hatte den Speed für das Podium»

Der Österreicher Rene Hofer sicherte sich in Arco d Trento mit der Red Bull-KTM die Plätze 8 und 5. Aber besonders im zweiten Lauf wäre ohne Sturz ein Podest möglich gewesen.

Rene Hofer aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team erreichte beim Grand Prix in Arco di Trento durch die Plätze 8 und 5 in beiden Läufen den siebten Gesamtrang. Es war gleichzeitig das erste von drei aufeinanderfolgenden WM-Rennen auf der kompakten und harten Strecke nördlich des Gardasees.

Der Österreicher reiste gemeinsam mit den MXGP-Teams von Spanien aus zur 14. von 18 Runden in der Saison 2021 nach Italien und damit zum Auftakt der fünf verbleibenden Grands Prix auf italienischem Boden. Nach seinen jüngsten hervorragenden Ergebnissen war der 19-Jährige in der MX2-Weltmeisterschaftswertung auf den sechsten Rang vorgerückt und strebte nun einen Aufstieg in die Top-5 an.

Nach den vergangenen Rennen der letzten Wochen in Frankreich und Spanien standen nun drei Grands Prix auf Hofers favorisierten Terrain auf dem Programm. Den Grand Prix auf dieser Strecke musste er in 2020 verletzungsbedingt absagen.

Am Sonntagmorgen war Hofer bei sonnigen, aber kühlen Bedingungen schnell unterwegs und fuhr als bester KTM-Fahrer die drittschnellste Runde im Zeittraining. Der Alberndorfer erwischte im ersten Lauf durch die sich schlängelnde erste Kurve der Pietramurata-Strecke nicht den besten Start und kämpfte sich mit einigen Überholmanövern von Platz 12 auf den achten Rang vor. Die Spitzengruppe war mit ähnlichen Zeiten und vergleichbarer Linienwahl unterwegs.

Rene Hofer stürmte im zweiten Lauf gleich zu Beginn aus dem Starttor, um eine bessere Ausgangsposition zu haben und wurde zunächst Zweiter hinter Teamkollege Tom Vialle. Nur wenige Runden später landete er nach dem Zielsprung unglücklich und stürzte von seiner KTM 250 SX-F. Hofer stieg als Fünfter wieder auf sein Bike und beendete das Rennen auf dieser Position.

«Der Tag begann wirklich gut mit Platz 3 im Qualifying, aber ich hatte mit dem Rückfall auf den 12. Rang keinen guten Start im ersten Rennen und auf dieser Strecke verliert man ziemlich viel Zeit, wenn man nicht vorne ist», sagte die #711. «Ich bin auf Platz 8 ein solides Rennen gefahren. Ich war im zweiten Rennen Zweiter hinter Tom und konnte vier Runden lang seinem Tempo folgen, bevor ich dann leider einen kleinen Sturz hatte. Ich bin auf Rang 5 zurückgefallen und habe das Rennen auf dieser Position beendet. Fahrtechnisch war der Tag ziemlich gut und ich hatte den Speed für das Podium. Ich freue mich auf weitere zwei Rennen hier. Ich mag die Strecke, sie ist nicht perfekt, aber ich bin gerne hier und werde wieder versuchen das Podium zu erreichen“

Rene bleibt auf dem 6. Gesamtrang in der MX2-Weltmeisterschaft, muss aber einen 36-Punkte- Rückstand auf die Top 5 aufholen. Am kommenden Mittwoch findet der nächste Grand Prix von Pietramurata statt.

Ergebnisse MX2 Trentino 2021

1. Tom Vialle (F), Red Bull KTM Factory Racing (1-1)

2. Jago Geerts (F), Yamaha (2-2)

3. Ruben Fernandez, (E) Honda (4-4)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna (7-3)

5. Isak Gifting (S), GASGAS (3-9)

7. Rene Hofer (A), Red Bull KTM Factory Racing (8-5)

WM-Stand MX2 2021 nach 14 von 18 Rennen

1. Maxime Renaux 563 Punkte

2. Jago Geerts 471

3. Tom Vialle 467

4. Mattia Guadagnini 443

5. Jed Beaton 429

6. Rene Hofer 393.