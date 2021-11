Mantova-1: Romain Febvre (Kawasaki) führt nach Moto-1

In einem dramatischen ersten Lauf setzte sich WM-Leader Romain Febvre mit einem Laufsieg in der WM-Tabelle leicht ab. Jeffrey Herlings stürzte und musste eine Aufholjagd starten. Gajser kürzte ab und wurde strafversetzt.

17. und vorletzter Lauf zur Motocross-WM in Mantova, deren Ausgangslage nicht spannender hätte sein können. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings startete von der Pole-Position in den ersten Wertungslauf, doch er stürzte an jener Stelle der Strecke, die ihm nach dem Start zum ersten Lauf zum Verhängnis werden sollte.

Jeremy Seewer (Yamaha) gewann den 'holeshot' vor Romain Febrve (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (KTM). HRC-Werksfahrer und Titelverteidiger Tim Gajser strauchelte in der ersten Kurve und musste die Strecke außen verlassen. Eine nahezu identische Situation gab es beim Motocross der Nationen Ende September, als Alessandro Lupino von der Strecke abkam und wegen Abkürzung um 10 Plätze nach hinten strafversetzt wurde.

Gajser kürzte ab und reihte sich im Bereich der Top-6 wieder ein. Hinter den Kulissen brodelte es, denn es war zu diesem Zeitpunkt klar, dass auch Gajser eine Strafe aufgebrummt bekommt. Die Frage war nur, wie hoch diese ausfallen würde. Über die Bildschirme in der Boxengasse flimmerte die Anzeige «Pending Penalty» (ausstehende Strafe) über die Bildschirme. Gajser konnte nichts mehr tun als so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Bereits in der zweiten Runde hatte er P3 hinter Febvre erreicht.

Jeffrey Herlings war natürlich ebenfalls bis unter die Haarspitzen motiviert, startete im Bereich der Top-3 gut und wollte so schnell wie möglich an die Spitze. Vor ihm lagen nur noch Febvre und Seewer. 'The Bullet' quetschte sich rasch an Seewer vorbei auf Rang 2. An jener Stelle, an der er bereits im Training gestürzt war, legte er aber seine KTM erneut ab. Es handelte sich nur um einen kleinen Sandhügel, eine kleine Rhythmussektion, die ihn aushebelte. Er landete quer und rutschte zu Boden. Der Sturz selbst war keine große Sache, aber der hinter ihm fahrende Seewer hatte keine Chance auszuweichen und krachte in die am Boden liegende Werks-KTM. Fahrer und Bikes verhakten sich ineinander und ein Fahrer nach dem anderen ging vorbei. Seewer konnte das Rennen auf P13 fortsetzen, Herlings auf P15.

Herlings stand nun vor einer fast unlösbaren Aufgabe: Febvre und Gajser fuhren an der Spitze frei dem Feld davon, während er im Mittelfeld hing. Doch 'The Bullet' setzte auf Angriff und schnappte sich einen Gegner nach dem anderen. Besonders heikel war der Zweikampf gegen Ruben Fernandez, der von HRC als Unterstützung von Gajser aus der MX2-Klasse abgezogen wurde. Fernandez lag auf P4 und tat alles, um Herlings aufzuhalten. Er fuhr Kampflinien, drehte bei den Flugmanövern seine Whips in Richtung von Herlings, wechselte die Spuren und ließ auch nicht locker, nachdem Herlings ihn überholt hatte. Fernandez hatte seine Lektion gelernt und ausgeführt. Im Gegensatz dazu war das Manöver Herlings gegen Prado diesmal sauber. Zwar gab Prado seinen

7. Platz keineswegs kampflos seinem Teamkollegen, aber er fuhr diesmal keine gefährlichen Kampflinien, die Herlings aus dem Titelkampf hätten katapultieren können.

Am Ende wurde es noch einmal richtig eng. Febvre schien an der Spitze sein eigenes Rennen fahren zu können, doch als Herlings den Top-3 immer näher kam, rückte das Feld zusammen: Herlings hatte Cairoli auf P3 in Reichweite und Cairoli seinerseits rückte Febvre immer näher. Dazu kamen auch noch mehrere Überrundete. In den letzten beiden Runden brannte Herlings die schnellsten Rundenzeiten in den Boden. Er setzte sich erst gegen Cairoli und wenig später gegen Gajser durch, der sich vehement wehrte. Hätte das Rennen nur eine Runde länger gedauert, hätte Herlings auch Febvre erreicht.

So kamen die WM-Protagonisten ins Ziel:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Antonio Cairoli (I), KTM

Nach der Zielankunft wurde die Strafe für Gajser wegen Abkürzens verhängt: Gajser wurde von P3 auf P8 strafversetzt.

Grand-Prix Of Lombardia,, MXGP, Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Jorge Prado (E), KTM

7. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

8. Tim Gajser (SLO), Honda (nach Penalty 5 Plätze versetzt

9. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

10. Alessandro Lupino (I), KTM

11. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

12. Brian Bogers (NL), GASGAS

13. Dylan Wright (CAN), Honda

14. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

15. Alberto Forato (I), GASGAS

16. Shaun Simpson (GB), KTM

17. Ben Watson (GBR), Yamaha

18. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

20. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

21. Tom Koch (D), KTM

...

28. Kevin Strijbos (B), Yamaha

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha

32. (DNF) Henry Jacobi (D), Honda

33. (DNF) Benoit Paturel (F), Honda

34. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

...

DNS: Pauls Jonass (LAT), GASGAS

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Damit konnte Romain Febvre vor dem zweiten Lauf seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 6 WM-Punkte ausbauen:

MXGP WM-Zwischenstand nach Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 639

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 633, (-6)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 626, (-13)

Henry Jacobi (Honda) stürzte in der ersten Runde und fiel aus. Tom Koch (KTM) verfehlte auf P21 die Punkteränge

MX2 Lauf 1:

Der letzte Woche vorzeitig zum Weltmeister gekürte Franzose Maxime Renaux (Yamaha) gewann mit einem Start-Ziel-Sieg den ersten MX2-Lauf vor seinem belgischen Teamkollegen Jago Geerts und Tom Vialle (KTM). Simon Längenfelder (GASGAS) erreichte das Ziel auf Rang 11.

Grand-Prix Of Lombardia, MX2, Lauf 1:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Tom Vialle (F), KTM

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

6. René Hofer (A), KTM

7. Isak Gifting (S), GASGAS

8. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

9. Andrea Adamo (I), GASGAS

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Mattia Guadagnini (I), KTM

13. Brian Hsu (H), KTM

14. Conrad Mewse (GB), KTM

15. Emilio Scuteri (I), TM

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

18. Filippo Zonta (I), Honda

19. Filip Olsson (SWE), Husqvarna

20. Joel Rizzi (GBR), Honda

21. Petr Rathoulsky (CZ), KTM

22. Paul Haberland (D), Honda

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Marnique Appelt (D), KTM

DNS: Gianluca Facchetti (I), KTM

DNS: Stephen Rubini (FRA), Honda