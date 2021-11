Rene Hofer (KTM/4.): GP-Sieg mit Laufsieg bestätigt

Der 19-jährige Österreicher Rene Hofer hängte im ersten Lauf des MX2-GP von Garda die versammelte MX2-Konkurrenz ab. Nur ein Sturz verhinderte das zweite Podium in Serie.

Vier Tage nach seinem ersten GP-Sieg in der MX2-WM legte Rene Hofer am vergangenen Sonntag in Pietramurata einen souveränen Laufsieg nach. Ein Sturz im zweiten Durchgang warf ihn aber bis auf den 18. Rang zurück. Die Aufholjagd des Red Bull-KTM-Werksfahrers endete auf Platz 8, was in der Tageswertung den vierten Gesamtrang bedeutete.

«Mit meinem zweiten Sieg in einem MX2-Lauf würde ich sagen, es war immer noch ein ziemlich guter Tag», lautete Hofers Fazit. «Ich bin ziemlich überwältigt von all den Dingen, die gerade passieren. Zwei Siege aus sechs Läufen hier. Leider habe ich das Podium wegen eines Sturzes im zweiten Lauf verpasst, aber meine fahrerische Performance war so gut, dass ich noch auf den achten Platz kam.»

«Von Rennen zu Rennen wurde das Streckenprofil lockerer», beschrieb der Oberösterreicher die Verhältnisse beim Triple-Event in Arco di Trento. «Die Innenlinien waren glatt. Es war schwierig die Spur zu halten und obwohl es einige Linien gab, war nirgendwo viel Grip. Am Sonntag war es schwierig zu fahren.»

Vor dem abschließenden Doppel in Mantua gibt sich Hofer noch einmal angriffslustig: «In der Meisterschaft sind wir gut unterwegs: Wir liegen nur drei Punkte hinter dem fünften Platz, auch der vierte Platz ist nicht weit weg. Wir werden in den letzten beiden Grand Prix alles geben, um meine Platzierung in der WM-Wertung noch zu verbessern.»

Ergebnis Grand-Prix Of Garda:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 4-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-3

4. René Hofer (A), KTM, 1-8

5. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 7-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-7

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-6

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 14-5

9. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 5-14

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 10-10

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 11-11

12. Brian Hsu (D), KTM, 12-12

13. Conrad Mewse (GB), KTM, 9-17

14. Mattia Guadagnini (I), KTM, 29-9

15. Michael Sandner (A), KTM, 15-18

16. Isak Gifting (S), GASGAS, 27-13

17. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 13-28

18. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 22-15

19. Jan Pancar (SLO), KTM, 20-16

20. Pierre Goupillon (F), KTM, 16-21

WM Stand nach WM-Runde 16 von 18:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 642, vorzeitig Weltmeister 2021

2. Tom Vialle (F), KTM, 532, (-110)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 516, (-126)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 487 (-155)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 477, (-165)

6. René Hofer (A), KTM, 474, (-168)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 413, (-229)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 412, (-230)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 404, (-238)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 291, (-351)