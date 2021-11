Vorschau Mantova-1: Hochspannung vor dem Finale

Am kommenden Wochenende wird im italienischen Mantova der 17. und damit vorletzte Lauf zur Motocross-WM 2021 ausgetragen. Die Ausgangslage ist spannend wie nie zuvor. Auch am Samstag wird es interessante EM-Rennen geben.

Nachdem es besonders am letzten Mittwoch im norditalienischen Mantova stark geregnet und die Sandstrecke in eine Schlammwüste verwandelt hatte, blickten viele mit Sorge auf das kommende Wochenende, das von der Ausgangslage nicht spannungsgeladener sein könnte. Inzwischen bessert sich das Wetter und die Prognosen für Samstag und Sonntag sind durchgehend positiv. Die Regenwahrscheinlichkeit ist von 80% auf 20% gesunken. Es soll an beiden Tagen sogar sonnig werden bei vereinzelter Wolkenbildung und Tageshöchsttemperaturen um 15 Grad.

Die befürchtete Schlammschlacht wird also nicht stattfinden, dafür aber eine Schlacht der Nerven - zumindest in der MXGP-Premiumklasse, wo die Top-3 nur 3 WM-Punkte trennen. Die Werks-Kawasaki von Romain Febvre wird erstmals mit dem roten Nummernschild des WM-Leaders ausrücken. HRC-Werksfahrer Tim Gajser hat in den letzten Rennen deutlich Boden gutgemacht und einen Rückstand von 27 Punkten egalisiert. Er und Febvre profitierten dabei vom Sturz von Jeffrey Herlings im ersten Lauf von Arco-2 auf der Startgeraden, der zum Ausfall des niederländischen Titelaspiranten führte.

Nach diesem Ausfall wurde es an der Spitze wieder extrem eng und beim letzten Rennen von Arco-3 lagen bereits die Nerven blank. Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli, der Herlings nach zwei kapitalen Stürzen am Ende des zweiten Laufs vorbeiwinkte und ihm damit zwei WM-Punkte überließ, bekam sogar Morddrohungen, so aufgeheizt ist die Atmosphäre derzeit.

HRC-Boss Gariboldi zog für das nächste Rennen Ruben Fernandez aus der MX2-Klasse ab, der sich ansonsten nach dem Ausfall von Thibault Benistant sogar in der MX2-Tabelle noch hätte verbessern können. Das alles spielt in der momentanen Situation aber keine Rolle mehr. Es geht nur noch um Sieg oder Niederlage in der MXGP-Premiumklasse. Eine der offenen Fragen wird sein, wie sich Fernandez in der MXGP behaupten kann.

Bei all den Wortgefechten der letzten Tage kann man nur hoffen, dass die Auseinandersetzung sportlich fair bleibt.

Auch jenseits der Top-3 bleibt in der MXGP weiterhin viel Dynamik. Prado, Seewer, Cairoli und Coldenhoff trennen auf den Rängen 4 bis 7 ebenfalls nur 7 Punkte. Auch hier wird es noch spannende Entscheidungen geben.

MXGP Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 614

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 613, (-1)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 611, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 502, (-112)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 498, (-116)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 496, (-118)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 397, (-217)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-223)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 287, (-327)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 284, (-330)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 172, (-442)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-495)

...

23. Tom Koch (D), KTM, 68, (-546)

MX2: Schaulaufen des Weltmeisters



Dass die Titelentscheidung in der MX2-Klasse schon am letzten Wochenende fiel, kam etwas überraschend. Auslöser war der Crash und spätere Ausfall von Jago Geerts. Maxime Renaux wird dennoch auch in Mantova unterstreichen wollen, dass er der würdige Weltmeister ist. Sein Gegenspieler Tom Vialle wird genau das zu verhindern suchen und zeigen wollen, dass er der schnellste Mann in der MX2-Klasse ist.

Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer befindet sich derzeit in einem Formhoch und hat in den letzten Rennen gute Chancen, sich in der WM-Tabelle weiter zu verbessern. Zu Jed Beaton auf Rang 5 fehlen dem Österreicher nur 3 Punkte. Hofers Teamkollege Mattia Guadagnini auf Tabellenrang 4 ist nur 13 Punkte von Hofer entfernt und selbst Jago Geerts auf Rang 3 ist theoretisch mit 42 Punkten Vorsprung bei noch maximal 100 zu vergebenen Punkten in Reichweite. Mathematisch könnte Hofer sogar noch Vialle auf Rang 2 erreichen. Für dieses Szenario müsste jedoch sehr viel zusammenkommen. Aber Platz 5 oder 4 sind für Hofer noch realistisch in Reichweite.

Für GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder geht es in den bevorstehenden Rennen in erster Linie darum, Tabellenrang 10 abzusichern, denn nur 2 Punkte hinter dem Deutschen lauert der Australier Wilson Todd (Kawasaki).

MX2 Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 642, vorzeitig Weltmeister 2021

2. Tom Vialle (F), KTM, 532, (-110)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 516, (-126)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 487 (-155)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 477, (-165)

6. René Hofer (A), KTM, 474, (-168)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 413, (-229)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 412, (-230)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 404, (-238)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 291, (-351)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 288, (-354)

...

23. Michael Sandner (A), KTM, 33, (-609)

24. Glen Meier (DK), KTM, 31, (-611)

25. Lion Florian (D), KTM, 29, (-613)

26. Brian Hsu (D), KTM, 27, (-615)

EMX2t: Titelentscheidung



Am Samstag wird in der EMX2t bereits die erste Titelentscheidung fallen. Der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies startet mit dem 'redplate' des EM-Führenden in die entscheidenden beiden Läufe der Saison 2021. Der Ortrander hat bisher in dieser Klasse alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und ist mit der Idealpunktzahl von 100 auch der Favorit. Das baut natürlich auch eine Erwartungshaltung und damit Druck auf. Spies mag als Sandspezialist Verhältnisse wie in Mantova. Die Fans werden auf jeden Fall die Daumen drücken, dass der deutsche Sympathieträger in Mantova seinen ersten Europameistertitel holt.

EMX2t nach 2 von 3 Läufen:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 100

2. Brad Anderson (GB), KTM, 84, (-16)

3. Federico Tuani (I), Fantic, 82, (-18)

EMX250: Es wird enger

Während am Anfang der Saison Nicholas Lapucci, der das EMX250 Feld mit der Zweitakt-Fantic gehörig aufmischte, unschlagbar erschien, musste der Italiener in den letzten Rennen Punkte abgeben - besonders an die Norweger, Kevin Horgmo, Cornelius Toendel und Hakon Fredriksen, die die letzten 3 EM-Läufe für sich entschieden. Lapucci ist in Mantova einer der italienischen Lokalmatadore. Er bringt einen Vorsprung von 26 Punkten mit, den er noch über die Distanz von 4 verbleibenden WM-Läufen bringen muss.

Jeremy Sydow (Hutten Metaal Yamaha) hat in den letzten Rennen überzeugende Ergebnisse abgeliefert und sich damit bereits auf Tabellenrang 13 vorgearbeitet, nachdem er die Hälfte der Saison verletzungsbedingt pausieren musste.

EMX250 Stand nach 8 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 345

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 319, (-26)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 257, (-88)

4. Liam Everts (B), KTM, 227, (-118)

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 226, (-119)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 202, (-143)

7. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 170, (-175)

8. Yago Martinez (E), KTM, 162, (-183)

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 120, (-225)

10. Maxime Grau (F), Husqvarna, 113, (-232)

11. Mike Gwerder (CH), KTM, 108, (-237)

12. Maximilian Spies (D), Fantic, 98, (-247)

13. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 80, (-265)

So können die Rennen in Mantova auf MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Grand-Prix Of Lombardia (MEZ):

Samstag, 6. November 2021

11:00 - Studio Show mit Paul Malin

12:05 - EMX2T Wertungslauf 1

12:55 - EMX250 Wertungslauf 1

14:05 - EMX2T Wertungslauf 2

15:00 - EMX250 Wertungslauf 2

Sonntag, 7. November 2021



08:30 - MX2 Training

09:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining

11:00 - MX2 Wertungslauf 1

12:00 - MXGP Wertungslauf 1

14:00 - MX2 Wertungslauf 2

15:00 - MXGP Wertungslauf 2

Das Finale der Motocross-WM findet am kommenden Mittwoch, dem 10.11. ebenfalls in Mantova statt.