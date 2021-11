Vor dem großen Showdown in Mantua: Mögliche Szenarien

Beim ultimativen Showdown der Motocross-WM 2021 wird es zwischen Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (KTM) um den WM-Titel gehen. Aber auch Tim Gajser (Honda) könnte eine wichtige Rolle spielen.

Am Mittwoch wird es zum ultimativen Showdown der Motocross-WM 2021 kommen. Theoretisch haben noch 3 Fahrer die Chance, Weltmeister zu werden: Febvre, Herlings und Gajser.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre bringt einen Vorsprung von 3 Punkten mit. Nur er hätte die theoretische Chance, den WM-Titel sogar schon nach dem ersten Lauf zu gewinnen. Eine Titelentscheidung zugunsten von Herlings oder Gajser kann erst im zweiten Lauf fallen. Nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit wird die Titelentscheidung aber ohnehin erst nach dem zweiten Lauf fallen. Febvre müsste nämlich den ersten Lauf gewinnen und Herlings dürfte über Rang 19 (2 Punkte) nicht hinaus kommen, dass Febvre schon nach dem ersten Lauf Champion wird. Außerdem dürfte Gajser bei diesem Szenario im ersten Lauf nicht über P7 hinauskommen. Dass beides passiert (Herlings P19 oder schlechter und Gajser P7 oder schlechter) ist extrem unwahrscheinlich.

Würde Febvre den ersten Lauf vor Herlings gewinnen, so hätte er vor dem entscheidenden zweiten Lauf bereits 6 Punkte Vorsprung. Dann müsste Herlings für den zweiten Lauf schon auf die Unterstützung anderer hoffen, die Febvre dann noch Punkte wegnehmen können. Febvre würde im Falle eines Laufsieges in Moto-1 sogar Rang 3 in Moto 2 genügen, um den Titel trotzdem noch zu holen.

Herlings kann also nur auf Angriff setzen. Er wird alles daran setzen, den ersten Lauf zu gewinnen. Wenn Febvre als Zweiter hinter Herlings ins Ziel kommt, wäre vor dem zweiten Lauf Gleichstand hergestellt und das Ergebnis des zweiten Laufs wäre dann titelentscheidend.

Der Druck, den ersten Lauf unbedingt gewinnen zu müssen (oder zumindest klar vor Febvre zu bleiben), ist für Herlings aber ein echter Nachteil. Das war auch im ersten Lauf von Mantova-1 zu beobachten, als Herlings schon in der ersten Runde zu viel wollte und stürzte. Eine solche Situation muss er am Mittwoch um jeden Preis verhindern. Nur wie?

Jeder Start birgt potenzielle Gefahren. Nach dem Start zu Arco-2 stürzte Herlings und fiel sogar komplett aus. Würde Vergleichbares am Mittwoch passieren, wäre es das Aus für Herlings. Gleiches gilt natürlich auch für Febvre und Gajser.

Für die letzten Rennen ist also vor allem mentale Stärke gefragt. Alles ausblenden und sich nur noch auf dieses eine Rennen konzentrieren. Keine Fehler machen und dabei die Lockerheit nicht verlieren. So ist es in der Theorie, aber in der Praxis?

Was ist mit Titelverteidiger Tim Gajser? 15 Punkte im letzten Rennen wettzumachen ist nach dem Stand der Dinge unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu Herlings und Febvre kann der Slowene dadurch aber sehr entspannt antreten, denn er hat den Titel mental bereits abgehakt. Gajser hat in diesem Saisonfinale nichts mehr zu verlieren, kann aber trotzden noch viel gewinnen - im Gegensatz zu den beiden anderen Hauptprotagonisten, die natürlich viel zu verlieren haben.

Angenommen Gajser gewinnt den ersten Lauf vor Herlings und Febvre, dann geht Febvre immer noch mit einem Punkt Vorsprung als WM-Leader in Moto-2. Wenn Gajser gewinnt und die anderen beiden Titelkandidaten in den Bereich der Top-10 abrutschen, wäre Gajser aber sofort wieder im Business.

Am Mittwoch stehen alle enorm unter Druck: Die Fahrer, die Teams und besonders auch die Mechaniker. Die WM wegen eines technischen Defekts zu verlieren, wäre ein Supergau für jedes Team.

Sowohl bei KTM als auch bei Kawasaki werden schon die frisch gedruckten T-Shirts bereitliegen mit der Aufschrift «World Champion 2021». Eines der beiden Teams wird diese Shirts morgen Abend vernichten müssen. Es wird am Mittwochabend einen strahlenden Sieger und einen am Boden zerstörten Verlierer geben. So viel aber steht heute schon fest: Die Saison 2021 war eine der besten, wenn nicht die beste in der Geschichte des Sports. Auch wenn es am Ende nur einen Sieger geben kann: Alle Beteiligten haben eine unvergleichliche Show geboten und für die spannendste Saison seit Jahrzehnten gesorgt.

WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 661

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 658, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 646, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 534, (-127)

5. Jorge Prado (E), KTM, 532, (-129)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 530, (-131)

So können die Rennen in Mantova in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Grand-Prix Città di Mantova (MEZ):

Mittwoch, 10. November 2021

08:30 - MX2 Training

09:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining

11:00 - MX2 Wertungslauf 1

12:00 - MXGP Wertungslauf 1

14:00 - MX2 Wertungslauf 2

15:00 - MXGP Wertungslauf 2

18:00 - MXGP-Preisverleihung