Nach dieser Saison hätte der australische MX2-Kawasaki-Pilot Wilson Todd wegen der Altersbeschränkung auf 23 Jahre in die MXGP aufsteigen müssen. Todd beendet seine Grand-Prix-Karriere und kehrt nach Australien zurück.

Der für das britische Team 'Bike It Kawasaki' startende MX2-Pilot Wilson Todd beendet seine Grand-Prix-Karriere und kehrt in seine australische Heimat zurück. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Altersbegrenzung der MX2-WM auf 23 Jahre. Wer dieses Alter erreicht hat, muss in die MXGP aufsteigen, wenn er in der WM bleiben will.

Am Ende reichte WM-Rang 12 für den Australier nicht, um einen Platz in einem MXGP-Team zu finden. 'Bike It Kawasaki' will sich weiterhin auf die 250ccm-Bikes konzentrieren. Das Team holte mit der Neuseeländerin Courtney Duncan die Damen-WM.

«Es war eine tolle Erfahrung, gegen die besten Fahrer der Welt zu kämpfen», kommentierte Todd seinen Abschied. «Es war eine lange Saison mit Höhen und Tiefen, aber jetzt gehe ich zurück nach Australien.»

Teambesitzer Steve Dixon will im nächsten Jahr weitermachen. «Das wird dann schon meine 33. Saison in der WM», erklärt der Brite. «Am ersten Dezember werden wir das Fahrer-Lineup für die kommende Saison bekanntgeben.»

MX2 WM Endstand 2021:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 734

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 610, (-124)

3. Tom Vialle (F), KTM, 570, (-164)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 548 (-186)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 540, (-194)

6. René Hofer (A), KTM, 527, (-207)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 478, (-256)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 413, (-321)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 404, (-330)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 336, (-398)

11. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 326, (-408)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 316, (-418)

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 279, (-455)