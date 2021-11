Mantova-2: Geerts (Yamaha) auf Kurs

Jago Geerts gewann den ersten Lauf in Mantova

Grand-Prix Città di Mantova: Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann den ersten MX2-Lauf, während sein Rivale im Kampf um Gesamtrang 2, Tom Vialle (KTM), stürzte und ausfiel. Brian Hsu (KTM) erreicht P8.

Finale der MX2-WM, Grand-Prix Città di Mantova: In der MX2-WM geht es noch um Platz 2 zwischen Tom Vialle (KTM) und Jago Geerts (Yamaha). Tom Vialle gewann den 'holeshot' und ging zunächst in Führung. Geerts wusste, das die Stunde geschlagen hatte, setzte auf Angriff und übernahm seinerseits die Spitze.

Nach der Hälfte des Rennens überschlugen sich die Ereignisse: Polesetter René Hofer (KTM) stürzte auf P3 liegend. Kay de Wolf und Mattia Guadagnini konnten nicht ausweichen und krachten in das Wrack von Hofer. Tom Vialle stürzte ebenfalls. Hofer und Vialle mussten die Box ansteuern. Vialle hatte starke Schmerzen im Brustbereich und an der linken Hand und musste das 'medical center' aufsuchen. Ob Vialle in Moto-2 antreten kann, ist noch unklar. Geerts hat vor dem zweiten Lauf auf P2 einen Vorsprung von 18 Punkten.

Damit war der Weg frei für Jago Geerts. Er ist jetzt auf dem Wege zu Gesamtrang 2. Geerts gewann vor de Wolf und Weltmeister Renaux.

Eine sehr solide Leistung zeigte bei seinem 5. Wildcardeinsatz Brian Hsu (KTM). Er startete im Bereich der Top-10 und beendete den ersten Lauf auf Rang 8. Simon Längenfelder (GASGAS) stürzte und beendete das Rennen auf Platz 11. Paul Haberland (Honda) holte auf P19 seine ersten beiden WM-Punkte.

MX2, Lauf 1, Grand-Prix Città di Mantova:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

5. Mattia Guadagnini (I), KTM

6. Conrad Mewse (GB), KTM

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

8. Brian Hsu (H), KTM

9. Andrea Adamo (I), GASGAS

10. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

13. René Hofer (A), KTM

14. Emilio Scuteri (I), TM

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. Petr Polak (CZ), Yamaha

17. Filippo Zonta (I), Honda

18. Joel Rizzi (GBR), Honda

19. Paul Haberland (D), Honda

20. Petr Rathoulsky (CZ), KTM

21. Isak Gifting (S), GASGAS

...

24. (DNF) Tom Vialle (F), KTM

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Marnique Appelt (D), KTM

DNS: Gianluca Facchetti (I), KTM

DNS: Stephen Rubini (FRA), Honda

WM-Stand nach Lauf 1:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 709

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 588

3. Tom Vialle (F), KTM, 570