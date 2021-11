GP Of Lombardia: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Grand Prix Of Lombardia in Mantova vor Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha) und Tom Vialle (KTM). Der Kampf um das Podium bleibt spannend.

17. und vorletzter Lauf zur MX2-WM in Mantova: Nachdem die MX2-WM bereits vor einer Woche in Arco-3 vorzeitig zugunsten von Maxime Renaux (Yamaha) entschieden wurde, geht es bei den letzten Rennen allein um die Podiumsränge.

Nachdem Red Bull KTM Werksfahrer im ersten Lauf stürzte und zurückfiel, wurde das Rennen um Tabellenrang 2 wieder enger. Tom Vialle (KTM) gewann den 'holeshot', doch Geerts witterte seine Chance und setzte von Anfang an auf Angriff. Er kollidierte in der Anfangsphase mit René Hofer (KTM), der zuvor etwas ins Straucheln geraten war. Hofer rutschte der Lenker aus den Händen und er stürzte bei hoher Geschwindigkeit. Danach war für den Österreicher Schadensbegrenzung angesagt. Er konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und kämpfte sich nach seinem Crash von P14 auf P9 nach vorne. Damit konnte sich Hofer allerdings in der Tabelle nicht weiter verbessern. Er rangiert weiterhin auf Platz 6.

Besser lief es für Jed Beaton (Husqvarna), der mit einem 5-3-Ergebnis zwar das Podium verfehlte, sich aber in der Tabelle auf P4 verbessern konnte.

Geerts übernahm in Runde 7 die Führung von Vialle. In seinem Schlepptau ging auch Renaux an Vialle vorbei und in den letzten Runden lieferten sich Geerts und Renaux einen Zweikampf um Lauf- und Tagessieg. Dieser Zweikampf war natürlich in Hinblick auf die WM-Tabelle taktisch motiviert. Klar war, dass Geerts jeden Punkt gegenüber Vialle gebrauchen würde. Die Yamaha-Boys hielten sich an die clevere Yamaha Teamstrategie: Renaux überließ Geerts den Lauf- und damit den Tagessieg. In der WM-Tabelle trennen Geerts auf Rang 3 und Vialle auf P2 nur noch 7 Punkte. Vor dem Rennen waren es noch 16 Punkte. Geerts machte also in Mantova 9 Punkte auf Vialle gut. Die Entscheidung über die Podiumsränge wird damit erst am kommenden Mittwoch fallen.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder lieferte mit Platz 6 im zweiten Lauf erneut ein gutes Ergebnis ab. Brian Hsu (KTM) wurde 13. der Gesamtwertung und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle auf Platz 23.

Ergebnis Grand-Prix Of Lombardia:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 2-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-2

3. Tom Vialle (F), KTM, 3-4

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 5-3

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-10

6. Isak Gifting (S), GASGAS, 7-7

7. René Hofer (A), KTM, 6-9

8. Mattia Guadagnini (I), KTM, 12-5

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 11-6

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 10-8

11. Andrea Adamo (I), GASGAS, 9-14

12. Brian Hsu (D), KTM, 13-12

13. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 8-17

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-11

15. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 17-13

16. Conrad Mewse (GB), KTM, 14-16

17. Emilio Scuteri (I), TM, 15-19

18. Petr Polak (CZ), Yamaha, 26-15

19. Filippo Zonta (I), Honda, 18-18

20. Joel Rizzi (GBR), Honda, 20-20

21. Filip Olsson (S), Husqvarna, 19-24

22. Paul Haberland (D), Honda, 22-21

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS:. Michael Sandner (A), KTM

DNS: Marnique Appelt (D), KTM, 25-26

DNS: Giancluca Facchetti (I), KTM

DNS: Stephen Rubini (F), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

WM Stand nach WM-Runde 17 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 686, vorzeitig Weltmeister 2021

2. Tom Vialle (F), KTM, 570, (-116)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 563, (-123)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 513, (-173)

5. Mattia Guadagnini (I), KTM, 512 (-172)

6. René Hofer (A), KTM, 501, (-185)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 441, (-245)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 413, (-273)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 404, (-282)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 316, (-370)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 305, (-381)

...

23. Brian Hsu (D), KTM, 33, (-653)

24. Michael Sandner (A), KTM, 33, (-654)

25. Glen Meier (DK), KTM, 31, (-655)

26. Lion Florian (D), KTM, 29, (-657)