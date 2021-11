Jago Geerts (Yamaha) erreicht GP-Sieg und WM-Rang 2

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Grand-Prix Città di Mantova und wurde WM-Zweiter. Tom Vialle konnte im zweiten Lauf nicht erneut antreten und wurde WM-Dritter.

Letzter MX2-Lauf der Saison 2021, Grand-Prix Città di Mantova: Tom Vialle (KTM) konnte nach seinem Crash in Moto-1 nicht zum zweiten Lauf antreten. Er hatte sich eine Handgelenksverletzung zugezogen. Damit war der Kampf um Tabellenrang 2 schon vor dem Start entschieden.

Red Bull KTM Werksfahrer und Lokalmatador Mattia Guadagnini gewann den 'holeshot'. In Runde 3 übernahm Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha) die Spitze. Auch der Sieger des ersten Laufs, Jago Geerts (Yamaha) setzte sich gegen Guadagnini durch. Es entbrannte ein Rennen der beiden Yamaha-Stars. Geerts beging einen Fehler und stürzte. Renaux konnte sich an der Spitze zunächst ein wenig absetzen, doch im weiteren Verlauf konnte Geerts die Lücke schließen und kämpfte in der letzten Runde mit Renaux um den Laufsieg. Doch der Belgier stürzte erneut. Renaux gewann den zweiten Lauf mit 12,8 Sekunden Vorsprung vor Renaux.

Geerts wurde mit einem 1-2-Ergebnis Tagessieger und wurde Zweiter der MX2-WM. Mattia Guadagnini verpasste mit einem 5-3-Ergebnis zwar knapp das Podium verbesserte sich im letzten Rennen trotzdem noch von WM-Rang 5 auf P4.

Dritter auf dem Podium wurde Kay de Wolf (Husqvarna), der sich in Moto-2 einen spannenden Kampf mit Mikkel Haarup (Kawasaki) lieferte.

René Hofer (KTM) lieferte nach seinem Crash im ersten Lauf auf Rang 4 zwar ein gutes Ergebnis ab und beendete die WM auf Rang 6. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Elfter, Brian Hsu Sechzehnter. Paul Haberland (Honda) holte auf P17 weitere 4 WM-Punkte.

Ergebnis Grand-Prix Città di Mantova:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 1-2

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-1

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-6

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 5-3

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 4-7

6. Conrad Mewse (GB), KTM, 6-5

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 7-8

8. René Hofer (A), KTM, 13-4

9. Andrea Adamo (I), GASGAS, 9-10

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 11-11

11. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 12-12

12. Brian Hsu (D), KTM, 8-16

13. Emilio Scuteri (I), TM, 14-13

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-14

15. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-9

16. Petr Polak (CZ), Yamaha, 16-15

17. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 10-23

18. Paul Haberland (D), Honda, 19-17

19. Filippo Zonta (I), Honda, 17-20

20. Petr Rathoulsky CZ), KTM, 20-18

21. Joel Rizzi (GBR), Honda, 18-22

...

24. Tom Vialle (F), KTM, 24 (DNF)-DNS

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS:. Michael Sandner (A), KTM

DNS: Marnique Appelt (D), KTM

DNS: Giancluca Facchetti (I), KTM

DNS: Stephen Rubini (F), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

MX2 WM Endstand nach WM-Runde 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 734

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 610, (-124)

3. Tom Vialle (F), KTM, 570, (-164)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 548 (-186)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 540, (-194)

6. René Hofer (A), KTM, 527, (-207)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 478, (-256)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 413, (-321)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 404, (-330)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 336, (-398)

11. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 326, (-408)

12. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 305, (-429)

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 279, (-455)

...

23. Brian Hsu (D), KTM, 62, (-672)

24. Emilio Scuteri (I), TM, 39, (-695)

25. Michael Sandner (A), KTM, 33, (-701)

...

27. Lion Florian (D), KTM, 29, (-705)

...

43. Paul Haberland (D), Honda, 6, (-728)