Vormerken: Deutschland Grand-Prix am 12.06.2022

Die WM 2022 soll am 20. Februar in Großbritannien beginnen

WM Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichte heute den provisorischen WM-Kalender für 2022. Die WM soll über 20 Runden ausgetragen werden. Der Deutschland-Grand-Prix soll am 12. Juni im Talkessel stattfinden.

WM-Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' und die FIM veröffentlichten heute den ersten provisorischen Kalenderentwurf für die Saison 2022. Die WM 2022 soll am 20. Februar im englischen Matterley Basin beginnen und nach 20 WM-Läufen am 18. September enden.

Der wichtigste Termin für die Fans aus dem deutschsprachigen Raum ist der Deutschland Grand-Prix im Talkessel am 12. Juni!

Frankreich, Indonesien und Italien sollen zwei WM-Läufe bekommen. Mit Schweden und Finnland stehen auch wieder Rennen in skandinavischen Ländern im Kalender.

Noch offen (tba - to be announced) sind die Austragungsorte in Argentinien, die Rennen am 20. März sowie das Saisonfinale am 18. September.

Das Motocross der Nationen soll am 25. September erneut auf dem legendären Kurs in RedBud (USA) stattfinden, wo auch im Jahre 2018 das MXoN ausgetragen wurde.

WM-Kalender 2022 (Stand 17. 11. 2021)

20. 02. - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. - Argentinien, tba

20. 03. - tba, EMX250, WMX

27. 03. - Niederlande, Oss, EMX250, WMX

10. 04. - Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. - Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. - Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. - Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. - Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. - Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. - Indonesien, Jakarta

03. 07. - Indonesien, Semarang

17. 07. - Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. - Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, OPEN

21. 08. - Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. - tba, tba, EMXOPEN

25.09. - Motocross der Nationen, USA, RedBud