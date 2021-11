Roan van de Moosdijk wird Husqvarna-Werksfahrer

Der Niederländer Roan van de Moosdijk wechselt für die nächsten zwei Jahre vom Team 'F&H Kawasaki' in das Team 'Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing' und nimmt den Platz von Jed Beaton ein.

Der Niederländer, der die letzten Jahre für das Team 'F&H Kawasaki' startete, erhielt vom Team 'Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing' einen Zweijahresvertrag bis einschließlich 2023. Der 21-jährige EMX250-Champion des Jahres 2019 soll weiterhin in der MX2-Klasse starten und wird Teamkollege seines Landsmannes Kay de Wolf.

Van de Moosdijk nimmt damit den Platz des Australiers Jed Beaton ein, der wegen des Alterslimits von 23 Jahren in die MXGP aufsteigen muss, um in der WM verbleiben zu können. Van de Moosdijk hat nach seinem Aufstieg in die MX2-WM im letzten Jahr auf Anhieb 3 Podiumsplatzierungen eingefahren und 2020 in Lommel seinen ersten Laufsieg gefeiert.

2021 war geprägt von Verletzungen, nachdem er in den ersten 4 WM-Runden 3 Podiumsplatzierungen erreicht hatte, bevor ihn ein Kahnbeinbruch einbremste.

«Das ist ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere», freut sich van de Moosdijk. «Ich werde im kommenden Jahr das beste Bike und die bestmögliche Unterstützung bekommen. Ich werde in den Wintermonaten daran arbeiten, mich weiter zu verbessern. Es scheint so, als könnten wir nächstes Jahr wieder eine normale Saison erleben, worauf ich mich schon jetzt freue.»