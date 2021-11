Saisonende: Wer jetzt alles aufhört

Das Saisonfinale von Mantova war für mehrere Protagonisten zugleich eine Abschiedsvorstellung. Neben dem neunfachen Weltmeister Antonio Cairoli beendeten auch andere Persönlichkeiten ihre lange Karriere.

Am Rande des Showdowns von Mantova wurden auch Persönlichkeiten geehrt, die nach Jahrzehnten den Grand-Prix-Zirkus verlassen oder sich anderen Aufgaben zuwenden.

Antonio Cairoli (36)

Antonio Cairoli wird zwar keine WM-Rennen mehr bestreiten, hat aber den Wunsch geäußert, Rennen der US Nationals zu fahren. Dort könnte er auf alte Bekannte treffen, namentlich Dylan Ferrandis und Ken Roczen. Wir sehen diesem Exkurs mit Vorfreude entgegen.

Kevin Strijbos (36)

Der Belgier ist wie Antonio Cairoli 36 Jahre alt. Genau genommen ist Strijbos sogar noch einen Monat älter als der Sizilianer. Mehr als zwei Jahrzehnte, 21 Jahre lang, fuhr Strijbos in der WM auf höchstem Level. 2006 und 2007 wurde er Vizeweltmeister und gewann 2004 als Teil der belgischen Mannschaft das Motocross der Nationen. Strijbos beendet die Saison 2021 auf Gesamtrang 21 und holte bei seinem letzten Einsatz noch einen WM-Punkt.

Shaun Simpson (33)

Der viermalige Grand-Prix-Sieger ist inzwischen auch 33 Jahre alt. Der Schotte fährt seit 17 Jahren in der WM, holte zum Saisonende in Mantova noch einmal 8 Punkte und beendete die Saison 2021 auf Gesamtrang 17. Simpson will allerdings ähnlich wie sein Landsmann Tommy Searle künftig die britischen Motocrossmeisterschaften bestreiten. 2008 wurde er Vierter der MX2-WM, 2015 erreichte er Gesamtrang 4 in der MXGP-Klasse. 2021 erreichte er als Teil der britischen Mannschaft Rang 3 beim Motocross der Nationen.

Marnicq Bervoets (52)

Der 19-fache frühere Grand-Prix-Sieger leitete nach Beendigung seiner aktiven Karriere das Kemea Yamaha Werksteam. «Die Entscheidung aufzuhören, ist mir speziell nach den Erfolgen dieses Jahres wirklich nicht leicht gefallen», erklärte der Belgier. Bervoets will sich fortan um die Karriere seines 12-jährigen Sohnes Jarne kümmern, der in diesem Jahr an der EMX85 Europameisterschaft teilgenommen hat.